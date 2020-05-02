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      Доньку Назарбаєва позбавили повноважень очільниці сенату Казахстану

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      Дарига Назарбаєва
      Дарига Назарбаєва / exclusive.kz

      Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв припинив депутатські повноваження голови сенату парламенту Дариги Назарбаєвої – старшої дочки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

      Відповідний указ Касим-Жомарт Токаєв підписав сьогодні, 2 травня 2020 року, повідомили у виданні "Радіо Азаттик".

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      Наразі невідомо, з чим пов'язане таке рішення. На офіційному сайті Сенату Казахстану підтверджень цієї інформації ще немає.

      Касим-Жомарт Токаєв подякував Назарбаєвій "за активну та плідну роботу". Він опублікував звернення у Twitter.

      Довідка. Згідно з Конституцією Казахстану, спікер Сенату займає пост президента у разі відставки або смерті чинного глави держави. Дарига Назарбаєва знову очолила Сенат 2 вересня 2020 року. Вона стала спікером відразу після відставки батька. 

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Касим-Жомарт Токаєв Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Новини України
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