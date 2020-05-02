Доньку Назарбаєва позбавили повноважень очільниці сенату Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв припинив депутатські повноваження голови сенату парламенту Дариги Назарбаєвої – старшої дочки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Відповідний указ Касим-Жомарт Токаєв підписав сьогодні, 2 травня 2020 року, повідомили у виданні "Радіо Азаттик".

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Наразі невідомо, з чим пов'язане таке рішення. На офіційному сайті Сенату Казахстану підтверджень цієї інформації ще немає.

Касим-Жомарт Токаєв подякував Назарбаєвій "за активну та плідну роботу". Він опублікував звернення у Twitter.

Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

Довідка. Згідно з Конституцією Казахстану, спікер Сенату займає пост президента у разі відставки або смерті чинного глави держави. Дарига Назарбаєва знову очолила Сенат 2 вересня 2020 року. Вона стала спікером відразу після відставки батька.