Дочь Путина впервые появилась на российском телевидении: видео

В эфире российского государственного телеканала "Россия-1" впервые появилась младшая дочь президента страны Владимира Путина – Екатерина Тихонова. Отметим, что женщину считают дочерью президента России ряд СМИ, однако ни она сама, ни Путин ни разу об этом не говорили.

Соответствующий сюжет был показан в программе "Вести".

Дочь хозяина Кремля представили как руководителя НИР "Инопрактика" и заместителя директора Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета. Сюжет был посвящен технологиям.

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Программа "Вести" телеканала "Россия-1" впервые показала младшую дочь президента Путина Екатерину Тихонову. Операция "наследница" стартовала?,

– пишет Twitter-пользователь под никнеймом "Рогозин-на-орбите".

В комментариях также констатируют очевидное внешнее сходство Екатерины Тихоновой с отцом.

Программа "Вести" телеканала "Россия-1" впервые показала младшую дочь президента Путина Екатерину Тихонову. Операция "Приемница" стартовала? pic.twitter.com/ZjK9ukwXwy — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 7 декабря 2018 г.

В самом интервью тема ее предполагаемого родства с Путиным не затрагивается. Тихонова рассказывает об одном из проектов.

О том, что Тихонова является младшей дочерью Путина, писало агентство Reuters. Так же об этом в интервью агентству Bloomberg сказал и глава банка ВТБ Андрей Костин.

Как дочь президента России Тихонова упомянута и в документах Министерства финансов США о введении очередных санкций против ближайшего окружения Путина. Однако президент в ответ на вопрос о том, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это, сославшись на соображения безопасности.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что Екатерина Тихонова развелась с мужем – бизнесменом Кириллом Шамаловым после пяти лет брака. Впоследствии выяснилось, что Шамалов встречается с россиянкой Жанной Волковой, которая является бывшей женой экс-чиновника мэрии Москвы.

Что известно о Екатерине Тихоновой?

Младшая дочь Владимира Путина. Российская общественная деятельница и управленец. Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), действующих под брендом компании "Инопрактика".

Известна также как спортсменка, функционер в национальной и международной конфедерациях по акробатическому рок-н-роллу. Серебряная призерка чемпионата России 2014 года, участница чемпионатов Европы и мира.