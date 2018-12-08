Донька Путіна вперше з’явилась на російському телебаченні: відео

В ефірі російського державного телеканалу "Россия-1" вперше з'явилася молодша донька президента країни Володимира Путіна – Катерина Тихонова. Зазначимо, що жінку вважають донькою президента Росії низка ЗМІ, проте ні вона сама, ні Путін жодного разу про це не говорили.

Відповідний сюжет був показаний у програмі "Вести".

Доньку господаря Кремля представили як керівника НДР "Інопрактика" і заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем Московського державного університету. Сюжет був присвячений технологіям.

Читайте також: У мережі показали таємний маєток доньки Путіна у Франції

Програма "Вести" телеканалу "Россия-1" вперше показала молодшу доньку президента Путіна Катерину Тихонову. Операція "Спадкоємиця" стартувала?,

– пише Twitter-користувач під нікнеймом "Рогозін-на-орбіті".

У коментарях також констатують очевидну зовнішню схожість Катерини Тихонової з батьком.

Программа "Вести" телеканала "Россия-1" впервые показала младшую дочь президента Путина Екатерину Тихонову. Операция "Приемница" стартовала? pic.twitter.com/ZjK9ukwXwy — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 7 декабря 2018 г.

У самому інтерв'ю тема її передбачуваної спорідненості з Путіним не зачіпається. Тихонова розповідає про один з проектів.

Про те, що Тихонова є молодшою ​​донькою Путіна, писало агентство Reuters. Так само про це в інтерв'ю агентству Bloomberg сказав і глава банку ВТБ Андрій Костін.

Як донька президента Росії Тихонова згадана і в документах Міністерства фінансів США про введення чергових санкцій проти найближчого оточення Путіна. Однак президент у відповідь на питання про те, чи є Катерина Тихонова його донькою, не підтвердив і не спростував це, пославшись на міркування безпеки.

Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що Катерина Тихонова розлучилася з чоловіком – бізнесменом Кирилом Шамаловим після п'яти років шлюбу. Згодом з’ясувалося, що Шамалов зустрічається з росіянкою Жанною Волковою, яка є колишньою дружиною екс-чиновника мерії Москви.

Що відомо про Катерину Тихонову? Молодша ​​донька Володимира Путіна. Російська громадська діячка і управлінець. Керівниця Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НДР), що діють під брендом компанії "Інопрактика".



Відома також як спортсменка, функціонер у національній та міжнародній конфедераціях з акробатичного рок-н-ролу. Срібна призерка чемпіонату Росії 2014 року, учасниця чемпіонатів Європи і світу.