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      Донька Путіна вперше з’явилась на російському телебаченні: відео

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      Донька Володимира Путіна Катерина Тихонова
      Донька Володимира Путіна Катерина Тихонова / Кадр з відео

      В ефірі російського державного телеканалу "Россия-1" вперше з'явилася молодша донька президента країни Володимира Путіна – Катерина Тихонова. Зазначимо, що жінку вважають донькою президента Росії низка ЗМІ, проте ні вона сама, ні Путін жодного разу про це не говорили.

      Відповідний сюжет був показаний у програмі "Вести".

      Доньку господаря Кремля представили як керівника НДР "Інопрактика" і заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем Московського державного університету. Сюжет був присвячений технологіям.

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      Програма "Вести" телеканалу "Россия-1" вперше показала молодшу доньку президента Путіна Катерину Тихонову. Операція "Спадкоємиця" стартувала?,
      – пише Twitter-користувач під нікнеймом "Рогозін-на-орбіті".

      У коментарях також констатують очевидну зовнішню схожість Катерини Тихонової з батьком.

      У самому інтерв'ю тема її передбачуваної спорідненості з Путіним не зачіпається. Тихонова розповідає про один з проектів.

      Про те, що Тихонова є молодшою ​​донькою Путіна, писало агентство Reuters. Так само про це в інтерв'ю агентству Bloomberg сказав і глава банку ВТБ Андрій Костін.

      Як донька президента Росії Тихонова згадана і в документах Міністерства фінансів США про введення чергових санкцій проти найближчого оточення Путіна. Однак президент у відповідь на питання про те, чи є Катерина Тихонова його донькою, не підтвердив і не спростував це, пославшись на міркування безпеки.

      Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що Катерина Тихонова розлучилася з чоловіком – бізнесменом Кирилом Шамаловим після п'яти років шлюбу. Згодом з’ясувалося, що Шамалов зустрічається з росіянкою Жанною Волковою, яка є колишньою дружиною екс-чиновника мерії Москви.

      Що відомо про Катерину Тихонову? Молодша ​​донька Володимира Путіна. Російська громадська діячка і управлінець. Керівниця Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НДР), що діють під брендом компанії "Інопрактика".

      Відома також як спортсменка, функціонер у національній та міжнародній конфедераціях з акробатичного рок-н-ролу. Срібна призерка чемпіонату Росії 2014 року, учасниця чемпіонатів Європи і світу.

      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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