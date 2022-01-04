Информацию об этом рассказал сам нардеп от ОПЗЖ и кум Владимира Путина. Об этом стало известно 3 января.

К теме Швейцария отменила учебную визу дочери Медведчука и крестницы Путина

Визу дочери Медведчука и Марченко отменили из-за санкций

Власти Швейцарии аннулировали учебную визу для дочери нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Выяснилось, что это произошло из-за санкций,

– говорится в сообщении.

Ведь санкции против политика были введены на Западе и в Украине. В частности, их ввели в Штатах в марте 2021 года за "подрыв безопасности, стабильности и территориальной целостности Украины".

В то же время по статье "финансирование терроризма" ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины. Тогда санкции ввели из-за расследования по поставке угля с оккупированных территорий.

Именно они заблокировали активы, ввели ограничения торговых операций и прекратили выполнение экономических и финансовых обязательств политика и ввели другие ограничения.

Кратко об отмене визы дочери Медведчука и крестнице Путина