Інформацію про це розповів сам нардеп від ОПЗЖ та кум Володимира Путіна. Про це стало відомо 3 січня.
До теми Швейцарія скасувала навчальну візу доньки Медведчука та хрещениці Путіна
Візу доньці Медведчука та Марченко скасували через санкції
Влада Швейцарії анулювала навчальну візу для дочки нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. З'ясувалося, що це сталося через санкції,
– мовиться у повідомленні.
Адже санкції проти політика ввели на Заході та в Україні. Зокрема їх запровадили у Штатах у березні 2021 року за "підрив безпеки, стабільності та територіальної цілісності України".
Натомість за статтею "фінансування тероризму" запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони України. Тоді санкції ввели через розслідування щодо постачання вугілля з окупованих територій.
Саме вони заблокували активи, ввели обмеження торгових операцій та припинили виконання економічних і фінансових зобов'язань політика та ввели інші обмеження.
Коротко про скасування візи доньці Медведчука та хрещениці Путіна
- Віктор Медведчук заявив, що його доньці Швейцарія анулювала візу буквально за два дні до початку занять у вересні.
- За даними ЗМІ, мовиться про 17-річну доньку Медведчука та Марченко Дарину, що є хрещеницею Володимира Путіна та Світлани Медведєвої – дружини третього президента Росії Дмитра Медведєва.
- Розповідаючи про анулювання візи, кум Путіна заявив, що такі дії нібито свідчать "про зовнішнє управління Сполучених Штатів та Заходу". Проти цього він нібито й виступає.
- Проте журналіст Денис Казанський зауважив: "Тобто люди, які розповідають нам, що ворожий Захід хоче нас поневолити, і євроінтеграція Україні не потрібна, самі своє майбутнє та благополуччя своїх дітей пов'язують виключно із Заходом".