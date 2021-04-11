В Киеве и других городах страны городские власти в очередной раз ужесточили карантинные ограничения. В некоторых регионах движение общественного транспорта ограничено. А пользоваться им можно только по специальным пропускам.

Какие есть альтернативы общественному транспорту и в чем их плюсы и минусы – читайте далее.

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Спецпропуски в Киеве получили прежде всего работники предприятий критической инфраструктуры и те, кто обеспечивает жизнедеятельность города. При этом другие, по советам местных властей, должны были бы перейти на"дистанционку". Но не так случилось, как думалось – Киев в первый же день стал в пробках с ценами на такси по 500 гривен.

Велосипед

И что делать тем, кто не имеет пропуска, однако должен ехать на работу и не за все деньги мира? Киевлянин Александр Коваленко пересел на велосипед. За день он преодолевает около 50 километров.

Мне гораздо проще добраться на велосипеде, гораздо быстрее, чем доедет машина. Во времена коронавируса и всего остального, то лучшего, чем велосипед, транспорта нет,

– сказал Александр.

Инфраструктура для велосипедистов в последние годы улучшилась. Впрочем, проблемой до сих пор остаются водители автомобилей, которые часто игнорируют велосипедистов и создают аварийные ситуации.



Чудесной альтернативной общественному транспорту является велосипед / Фото Nubia Navarro, Pexels

В то же время Владимир Трегубов, который также пользуется двухколесным, отмечает, что кроме преимуществ такого транспорта, есть и недостатки.

"Недостаток – это то, что я живу на 4 этаже, надо тянуть его без лифта, в вагон метро его нельзя взять, не в любую погоду можно на нем ездить", – отметил велосипедист Владимир.

Электросамокаты

Еще одна альтернатива общественному транспорту – электросамокаты. В столице уже существуют 3 сервиса, которые дают их напрокат. Для этого надо иметь на банковской карте 100 – 200 гривен для депозита. А одна поездка, в среднем, обойдется в 70 гривен. Нюанс заключается в том, что в Украине сейчас отсутствует законодательство для регулирования этих транспортных средств.

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"По сравнению с тем, что вы являетесь пешеходом, вы выигрываете в скорости, во времени. Если это прокатный самокат, берете там, где вам удобно и оставляете там, где вам удобно. Вы не думаете о зарядке и так далее. Однако у нас не везде инфраструктура предусмотрена под это. То есть не везде подходящий пандус. Надо либо в объезд ехать местами, либо же нести на себе. То есть порой это усложняет задачу", – пояснил Александр Гавриленко.



В некоторых городах Украины можно взять самокат напрокат / Фото Let's Kick, Pexels

Арендованное авто или каршеринг

Кроме самокатов и велосипедов существуют и другие альтернативы общественному транспорту. Например, можно взять авто напрокат. Однако, для этого надо иметь водительские права.



Вы можете также воспользоваться арендой авто каршерингом / Фото Alexandr Podvalny с Pexels

Или же вы можете воспользоваться каршерингом. Однако и здесь есть вероятность подхватить коронавирус от попутчика, как и в общественном транспорте. И в обоих случаях пробок также не обойти.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала