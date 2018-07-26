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Договариваются у нас за спиной, – Портников о достижении Путина

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Встреча Путина и Трампа не прошла бесследно
Встреча Путина и Трампа не прошла бесследно / Фото из открытых источников

Поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на Запад свидетельствуют о поиске широкомасштабных договоренностей.

Такое мнение высказал политолог Виталий Портников в блоге для "Эспрессо".

Эксперт также считает встречи Лаврова и Герасимова главным следствием саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Поездки в Берлин и Париж демонстрируют, что речь идет о поиске широкомасштабных договоренностей. Причем не только по Сирии, но и по Украине, как указывают практически все официальные сообщения после этих встреч, 
– считает Портников.

По словам политолога, сейчас вообще неясно, что происходит, о чем говорят.

"Даже после встречи в Иерусалиме, с которой появилась наибольшее количество витков, мы не поняли, кто что предлагал и кто на что соглашался", – добавил Портников.

Он отметил, что тайные переговоры можно считать важнейшим достижением Путина после встречи с Трампом.

Мировая политика становится корпоративной, не только граждан, но и целые государства информируют о результатах консультаций или не информируют вообще. О нашей судьбе снова пытаются договориться за нашей спиной, 
– подытожил Портников.

Теги: Украина – Россия Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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