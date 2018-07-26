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Домовляються у нас за спиною, – Портников про досягнення Путіна

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Зустріч Путіна і Трампа не минула безслідно
Зустріч Путіна і Трампа не минула безслідно / Фото з відкритих джерел

Поїздки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і начальника російського Генштабу Валерія Герасимова на Захід свідчать про пошук широкомасштабних домовленостей.

Таку думку висловив політолог Віталій Портников у блозі для "Еспресо".

Експерт також вважає зустрічі Лаврова і Герасимова головним наслідком саміту президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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Поїздки до Берліну і Парижу демонструють, що мова йде про пошук широкомасштабних домовленостей. Причому не тільки по Сирії, але і по Україні, як вказують практично всі офіційні повідомлення після цих зустрічей,
– вважає Портников.

За словами політолога, наразі взагалі неясно, що відбувається, про що говорять.

"Навіть після зустрічі в Єрусалимі, з якої з'явилася найбільша кількість витоків, ми не зрозуміли, хто що пропонував і хто на що погоджувався", – додав Портников.

Він відзначив, що такі таємні переговори можна вважати найважливішим досягненням Путіна після зустрічі з Трампом.

Світова політика стає корпоративною, не тільки громадян, але й цілі держави інформують про результати консультацій або не інформують взагалі. Про нашу долю знову намагаються домовитися за нашою спиною,
– підсумував Портников.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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