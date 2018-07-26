Домовляються у нас за спиною, – Портников про досягнення Путіна
Поїздки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і начальника російського Генштабу Валерія Герасимова на Захід свідчать про пошук широкомасштабних домовленостей.
Таку думку висловив політолог Віталій Портников у блозі для "Еспресо".
Експерт також вважає зустрічі Лаврова і Герасимова головним наслідком саміту президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.
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Поїздки до Берліну і Парижу демонструють, що мова йде про пошук широкомасштабних домовленостей. Причому не тільки по Сирії, але і по Україні, як вказують практично всі офіційні повідомлення після цих зустрічей,
– вважає Портников.
За словами політолога, наразі взагалі неясно, що відбувається, про що говорять.
"Навіть після зустрічі в Єрусалимі, з якої з'явилася найбільша кількість витоків, ми не зрозуміли, хто що пропонував і хто на що погоджувався", – додав Портников.
Він відзначив, що такі таємні переговори можна вважати найважливішим досягненням Путіна після зустрічі з Трампом.
Світова політика стає корпоративною, не тільки громадян, але й цілі держави інформують про результати консультацій або не інформують взагалі. Про нашу долю знову намагаються домовитися за нашою спиною,
– підсумував Портников.