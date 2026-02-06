Конец ядерной сделки США и РФ: эксперт раскрыл, чего ждет Трамп и что это значит для Кремля
- Договор СНВ-III между США и Россией, контролировавший средства доставки ядерного оружия, завершился.
- Трамп не заинтересован в продолжении двустороннего договора без участия Китая, а Россия физически не может превысить лимиты из-за деградации потенциала.
Завершился договор СНВ-III о контроле средств доставки стратегического ядерного оружия между США и Россией, подписанный в 2010 году. США потеряли интерес после прекращения Россией инспекций в 2023 году, а также из-за деградации российского потенциала и потерь в войне против Украины.
Аналитик Национального института стратегических исследований, соучредитель Консорциума оборонной информации Алексей Ижак объяснил 24 Каналу, что Трамп не заинтересован в продолжении эксклюзивных отношений с Россией без участия Китая, поэтому эпоха двустороннего контроля над вооружениями завершилась.
Что означает конец договора о ядерных носителях для мира?
Договор касался не самого ядерного оружия, а средств его доставки – единственного практического способа контроля, поскольку подсчитать количество боеголовок невозможно.
Он позволял контролировать средства доставки в боевой готовности – примерно четверть мирового ядерного арсенала, или треть арсеналов США и России.
Договор СНВ-III подписали в 2010 году Барак Обама и Дмитрий Медведев. Сейчас Обама – Нобелевский лауреат, а Медведев – алкоголик. Это примерно объясняет баланс сил в этом договоре,
– сказал Ёж.
На момент подписания Россия не дотягивала до лимитов США из-за нехватки носителей после распада СССР, но США пошли навстречу.
США и Россия в рамках договоров ежедневно обменивались детальной информацией о перемещении ракет, открытие шахт, полеты бомбардировщиков. Эта система работала даже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, поэтому США знали, когда российские бомбардировщики из Энгельса летят бомбить Украину.
Но в 2023 году россияне объявили, что не будут соблюдать часть договора об инспекциях и обмене информацией.
Почему США потеряли интерес к продлению договора с Россией?
США потеряли интерес к договору, поскольку знают, что Россия физически не может превысить его лимиты.
Демократы считали, что ради прозрачности стоит продолжать, но Трамп во время первого срока не хотел этого и требовал нового договора с Китаем,
– объяснил Еж.
Россия за считанные дни собрала Думу и Совбез и одобрила продление, потому что понимала – это единственный способ сохранить эксклюзивность в отношениях с США через договор о контроле за стратегическими вооружениями. Теперь эти пять лет закончились.
Путин в сентябре признал, что юридически продлить договор невозможно, но предложил придерживаться лимитов добровольно. Однако Россия и так физически не может превысить лимиты из-за нехватки потенциала создавать достаточное количество носителей и потерь в войне против Украины.
Сейчас США не ответили на предложение Путина, хотя согласились "поговорить" – установили контакты между военными, но это не означает переговоров именно о ядерном оружии. Такие военные коммуникации время от времени создавались еще со времен холодной войны.
Относительно перспектив – ничего страшного в завершении договора нет. Фактически бумажный паритет между США и Россией уже не существует. Никакого распространения ядерного оружия не будет. Просто не будет эксклюзивных отношений по этому договору между США и Россией,
– подытожил Ижак.
Что означает отсутствие нового ядерного соглашения для глобальной безопасности?
- Дональд Трамп заявил, что ему удалось не допустить развертывания ядерного конфликта между Украиной и Россией, а также с участием других государств, которые не обладают ядерным оружием.
- США и Россия обсуждают возможность продления действия договора New START, срок которого истекает 5 февраля. В то же время окончательных договоренностей еще нет.
- Отсутствие новой договоренности свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между странами и потенциально повышает уровень глобальной опасности.