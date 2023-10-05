В частности, часть из них касалась противовоздушных систем для Украины. Кроме того, Зеленский также имел аудиенцию у короля Испании.

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Договоренности о ПВО с партнерами

Зеленский подчеркнул, что сейчас завершает долгий и насыщенный день саммита Европейского политического сообщества. В частности, во время этого саммита у главы государства было много встреч и проводились важные переговоры.

У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо!

– подчеркнул он.

Кроме того, президент отметил, что также будет больше артиллерии и дальнобойного оружия у наших военных. Он также подчеркнул, что это придаст больше справедливости нашему государству.

Обращение Зеленского за 5 октября: смотрите видео

Зеленский высказался об ударе по Грозе

Глава государства подчеркнул, что в этот день российские захватчики нанесли сознательный ракетный удар по селу Гроза Харьковской области. Оккупанты обстреляли обычный продуктовый магазин и кафе.

"Российские военные не могли не знать, куда бьют. И это не был удар вслепую. Люди собрались там на поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним? Только абсолютное зло", – сказал Зеленский.

Он отметил, что более 50 человек погибли, среди них также мальчик, которому было 6 лет. Глава государства выразил соболезнования тем, кто лишился своих родных или близких.

На сегодня в селе было чуть более 300 человек. Более 50 убитых на 300 жителей. Это жестокая геноцидная злость России. Нет слов или бумаг, которые способны остановить такое зло,

– подчеркнул лидер Украины.

Он отметил, что в этой деревне, по которой россияне ударили, было всего до этой войны 500 жителей. Однако во время войны люди уезжали, ведь это Купянский район, одно из самых горячих направлений фронта. Зеленский также сказал, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь на месте.

Президент сказал, как можно остановить геноцид

Глава государства подчеркнул, что остановить российский террор можно. Для этого у мира есть все имеющиеся средства.

"Существует ПВО, артиллерия, наши ракеты, бронетехника, наши мощные воины, отражающие российские штурмы и сами наступающие. Есть наши спецслужбы, украинская разведка, санкции мира против России за террор. Есть международная юстиция, в частности Международный уголовный суд, способный защитить справедливость ", – сказал он.

Президент подчеркнул, что российский террор должен проиграть и миру есть, чем это обеспечить. А для этого нужно единство, а также верить в свободу и защищать жизнь.

Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе!

– сказал он.

В заключение он поблагодарил за встречи каждого лидера стран-партнеров, за четкую поддержку Европейского Союза и Европейского парламента, а также Испанию за возможность укрепить европейское единство. Зеленский заверил, что он вместе с миром сделает все, чтобы сохранить это единство.

Зеленский имел аудиенцию у короля Испании

Владимир Зеленский рассказал, что во время его визита в Гренаду он имел аудиенцию у короля Испании Филиппа VI. Глава государства поблагодарил испанского монарха за оказание помощи Украине.

"Спасибо королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины", – сказал он.

Зеленский встретился с королем Испании / Видео Владимира Зеленского

Президент отметил, что Украина ценит помощь со стороны Испании, предоставляемую с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора. Это показывает поддержку испанской стороны в борьбе за общие европейские ценности.