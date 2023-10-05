Зокрема, частина з них стосувалася протиповітряних систем для України. Крім того, Зеленський також мав аудієнцію у короля Іспанії.

До теми Щоб не повторити трагедію у Грозі: про що Зеленський просив у лідерів на саміті у Ґранаді

Домовленості про ППО з партнерами

Зеленський наголосив, що наразі він завершує довгий і насичений день саміту Європейської політичної спільноти. Зокрема, під час цього саміту глава держави мав багато зустрічей і проводив важливі переговори.

У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую!

– наголосив він.

Крім цього, президент зазначив, що також буде більше артилерії й далекобійної зброї у наших військових. Він також підкреслив, що це надасть більше справедливості нашій державі.

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Зеленський висловився про удар по Грозі

Глава держави наголосив, що цього дня російські загарбники завдали свідомий ракетний удар по селу Гроза на Харківщині. Окупанти обстріляли звичайний продуктовий магазин та кафе.

"Російські військові не могли не знати, куди б’ють. І це не був удар наосліп. Люди зібралися там на поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Тільки абсолютне зло", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що понад 50 людей загинули, серед них також є хлопчик, якому було 6 років. Глава держави висловив співчуття тим, хто втратив своїх рідних чи близьких.

Станом на сьогодні в селі було трохи більш як 300 людей. Більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло,

– підкреслив лідер України.

Він зауважив, що у цьому селі, по якому росіяни вдарили, було загалом до цієї війни 500 жителів. Однак під час війни люди виїжджали, адже це Куп'янський район, один із найгарячіших напрямків фронту. Зеленський також сказав, що всім постраждалим надають необхідну допомогу на місці.

Президент сказав, як можна зупинити геноцид

Глава держави наголосив, що зупинити російський терор можливо. Для цього у світу є всі наявні засоби.

"Існує ППО, артилерія, наші ракети, бронетехніка, наші потужні воїни, які відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби, українська розвідка, санкції світу проти Росії за терор. Є міжнародна юстиція, зокрема Міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість", – сказав він.

Президент підкреслив, що російський терор повинен програти й світу є чим це забезпечити. А для цього потрібна єдність, а також вірити у свободу й захищати життя.

Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом!

– сказав він.

Наостанок він подякував за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів, за чітку підтримку Європейському Союзу та Європейському парламенту, а також Іспанії за можливість зміцнити європейську єдність. Зеленський запевнив, що він разом зі світом зробить усе, щоб зберегти цю єдність.

Зеленський мав аудієнцію у короля Іспанії

Володимир Зеленський розповів, що під час його візиту у Гренаду він мав аудієнцію у короля Іспанії Філіпа VI. Глава держави подякував іспанському монарху за надання допомоги України.

"Дякую королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України", – сказав він.

Зеленський зустрівся з королем Іспанії / Відео Володимира Зеленського

Президент наголосив, що Україна цінує допомогу з боку Іспанії, яку надають з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора. Це показує підтримку іспанської сторони в боротьбі України за спільні європейські цінності.