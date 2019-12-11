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      Договоренности в закупках: почему так сложно обычному предпринимателю выиграть тендер

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      Компания хотела поставлять дроны для Минобороны и выиграла тендер, но взамен получила штраф в 145 тысяч гривен. Предприниматель рассказал корреспондентам 24 канала об особенностях закупок оборонного ведомства.

      Компания Валерия победила в тендере Минобороны. Восемь комплектов с дронами были готовы продать за 11 миллионов гривен. Второй участник торгов просил на три миллиона больше, но контракт все равно не получили.

      Интересно! Предприятия Укроборонпрома будут проводить определенные закупки через систему ProZorro

      "Через несколько дней после того, как тендер состоялся, нам пришло извещение, что мы дисквалифицированы. На основании того, что мы не пришли на встречу. "На какую встречу?" – это был первый вопрос", – сказал основатель компании Валерий Яковенко.

      Предприниматель добавил, что следил за всеми уведомлениями в своем кабинете и о переговорах не сообщали. Впоследствии выяснил, что приглашение загрузили в виде документа в самый конец страницы.

      Дрон
      Дрон для Минобороны

      Валерий считает, что его компания приняла участие в тендере, который прописали под другого участника, поэтому о встрече сообщили так, чтобы на нее не пришли. Из-за отсутствия на собеседовании у компании Валерия еще и заберут банковскую гарантию в 145 тысяч гривен.

      Мы стали анализировать тендерную документацию и нашли артефакты того, что она была составлена по технической методичке одного из наших одесских конкурентов,
      – рассказал основатель компании Валерий Яковенко.

      Предприниматель добавляет, что за 5 лет существования компании они выиграли сотни тендеров в системе Prozorro. Поставляли дроны Службе безопасности Украины и чрезвычайникам. В том, что тендер могли прописать под конкретного производителя, верит журналист-расследователь.

      К сожалению, все тендеры в Украине имеют одну особенность. Они все проводятся, почти все, под конкретного победителя. Условия выписываются так, например, прописывается какая-то шайбочка или гаечка, которая совершенно не нужна для этого изделия, но эту гаечку имеет только один производитель,
      – пояснил представитель общественной организации "Стоп Коррупции" Роман Бочкала.

      Корреспонденты 24 канала отправили запрос в Минобороны, чтобы узнать их версию: почему сообщение о собеседовании спрятали так далеко. Ответ до сих пор не получили. Между тем этот случай уже проанализировали в Prozorro.

      Запит журналістів
      Запрос корреспондентов 24 канала

      "Мы посмотрели на реализацию этой тендерной процедуры. Нет сейчас фактического нарушения законодательства заказчиком. Основная причина такой ситуации это то, что закупки Министерства обороны происходят не по тем процедурам, по которым закупают все остальные в Prozorro", – сообщил гендиректор Prozorro Василий Задворный.

      Василь Задворний
      Василий Задворный

      Между тем Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об оборонных закупках, который должен создать правовые и экономические предпосылки для развития конкурентной среды. И начинается трансформация тендерного процесса в Укроборонпроме.

      "Новая команда под руководством Надежды Бегун выстраивает закупки Укроборонпрома. До сих пор закупки Укроборонпрома были закрыты. Происходили на такой квазиоткрытой площадке. Не очень легко было увидеть, что там происходит", – пояснил гендиректор Василий Задворный.

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      Спорные тендерные вопросы должен решать антимонопольный комитет. Но поскольку Минобороны отклонило предложение второго участника, значит тендер не состоялся. Так, Валерий планирует идти в суд, чтобы по крайней мере вернуть себе 145 тысяч.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Деньги Верховная Рада Міністерство оборони України Укроборонпром ProZorro
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