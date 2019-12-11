Домовленості в закупівлях: чому так складно звичайному підприємцю виграти тендер

Компанія хотіла постачати дрони для Міноборони і виграла тендер, але натомість отримала штраф у 145 тисяч гривень. Підприємець розповів кореспондентам 24 каналу про особливості закупівель оборонного відомства.

Компанія Валерія перемогла в тендері Міноборони. Вісім комплектів з дронами були готові продати за 11 мільйонів гривень. Другий учасник торгів просив на три мільйони більше, але контракт все одно не отримали.

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"Через декілька днів після того, як тендер відбувся, нам прийшло сповіщення, що ми дискваліфіковані. На підставі того, що ми не прийшли на зустріч. "На яку зустріч?" – це було перше питання", – заявив засновник компанії Валерій Яковенко.

Підприємець додав, що стежив за усіма сповіщеннями у своєму кабінеті й про переговори не повідомляли. Згодом з’ясував, що запрошення завантажили у вигляді документа у самісінький кінець сторінки.



Дрон для Міноборони

Валерій вважає, що його компанія взяла участь у тендері, який прописали під іншого учасника, тому про зустріч сповістили так, щоб на неї не прийшли. Через відсутність на співбесіді у компанії Валерія ще й заберуть банківську гарантію у 145 тисяч гривень.

Ми стали аналізувати тендерну документацію і знайшли артефакти того, що вона була складена за технічною методичкою одного з наших одеських конкурентів,

– розповів засновник компанії Валерій Яковенко.

Підприємець додає, що за 5 років існування компанії вони виграли сотні тендерів у системі Prozorro. Постачали дрони Службі безпеки України і надзвичайникам. У те, що тендер могли прописати під конкретного виробника, вірить журналіст-розслідувач.

На жаль, всі тендери в Україні мають одну особливість. Вони всі проводяться, майже всі, під конкретного переможця. Умови виписуються так, наприклад, прописується якась там шайбочка чи гаєчка, яка абсолютно не потрібна для цього виробу, але цю гаєчку має лише один виробник,

– пояснив представник громадської організації "Стоп Корупції" Роман Бочкала.

Кореспонденти 24 каналу відправили запит у Міноборони, щоби дізнатись їхню версію: чому повідомлення про співбесіду заховали так далеко. Відповідь досі не отримали. Тим часом цей випадок уже проаналізували в Prozorro.



Запит кореспондентів 24 каналу

"Ми подивились на реалізацію цієї тендерної процедури. Немає зараз фактичного порушення законодавства замовником. Основна причина такої ситуації це те, що закупівлі Міністерства оборони відбуваються не за тими процедурами, за якими закуповують всі інші в Prozorro", – повідомив гендиректор Prozorro Василь Задворний.



Василь Задворний

Тим часом Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про оборонні закупівлі, який має створити правові та економічні передумови для розвитку конкурентного середовища. І починається трансформація тендерного процесу в Укроборонпромі.

"Нова команда під керівництвом Надії Бігун вибудовує закупівлі Укроборонпрому. Ще й досі закупівлі Укроборонпрому були закриті. Відбувались на такому квазівідкритому майданчику. Не дуже легко було побачити, що там відбувається", – пояснив гендиректор Василь Задворний.

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Спірні тендерні питання має вирішувати антимонопольний комітет. Але оскільки Міноборони відхилило пропозицію другого учасника, відповідно тендер не відбувся. То ж Валерій планує йти в суд, аби принаймні повернути собі 145 тисяч.