Зручно та швидко: що змінить перший державний онлайн-магазин Prozorro Market

Система державних закупівель Prozorro кардинально змінила процедуру тендерних закупівель державними замовниками за наші з вами гроші. Система вже отримала міжнародне визнання та безліч нагород.

Я хотів би розповісти про новий інструмент для допорогових закупівель Prozorro Market, але спочатку трохи передісторії.

Важливо! Підприємства Укроборонпрому проводитимуть певні закупівлі через систему ProZorro

Чому державні закупівлі – це важливо?

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на державні закупівлі щорічно припадає близько 13% ВВП. Ефективне та прозоре використання такого величезного обсягу коштів являється ключовою умовою успішного розвитку економіки. До того ж, це наші з вами податки, тому корупція на державних закупівлях витягатиме кошти з гаманця кожного українця.

Як було раніше?

До 2014 року оголошення про тендерні закупівлі друкувались у виданні "Вісник державних закупівель" обмеженим накладом. Потенційний учасник мав придбати примірник вісника, знайти цікаві закупівлі, ознайомитись з умовами та подати величезний стос паперів та документів до ДП "Зовнішторгвидав України".

Документи потрібно було прошити нитками, завірити печатками та підписами, описати зміст. І якщо не збігалась кількість сторінок, десь не було проставлено підпис, допущена інша технічна помилка – відмова за формальною ознакою. Звичайно, ці суворі правила не розповсюджувались на "своїх" учасників. Але кому і чому відмовили – було таємницею. Тому більшість представників бізнесу навіть не намагались брати участь у державних замовленнях.

Зверніть увагу: Українську деревину продаватимуть на онлайн-аукціонах: ще це означає і коли стартує

Що маємо тепер?

Нинішня процедура проходить в електронному режимі та кожен може подивитись той чи інший тендер. З будь-якого пристрою. За різними параметрами. Ви можете переглянути вимоги до товару або послуги, ознайомитись з критеріями до постачальників, побачити запланований бюджет, контактних осіб і багато іншого. Після проведення торгів система покаже які підприємства надавали пропозиції, якою була їх ціна, хто переміг у тендері, кому відмовили та за яких причин.

Мені дуже подобається приклад із світлофором, який наводив Василь Задворний в одному зі своїх інтерв'ю: світлофор не карає порушників ПДР, але без нього ми б мали хаос на дорогах. Тому при порушенні мають включатись інші механізми. З Prozorro – та сама історія.

Prozorro вже зараз щорічно економить $1 млрд бюджетних коштів. Тепер ми вводимо чергове оновлення – використання електронних каталогів (Prozorro Market) при допорогових закупівлях. По суті, це буде перший державний онлайн-магазин. Для розуміння масштабів, лише у 2018 році сума допорогів – закупівлі вартістю до 200 тисяч гривень – склала 108 млрд грн. Це величезні кошти, які, за нашим баченням, мають витрачатись максимально ефективно.

Зараз допорогові закупівлі можна проводити за переговорною процедурою або шляхом збору цінових пропозицій. Це не завжди забезпечує належний рівень контролю. А державні замовники витрачають багато часу на проведення цих закупівель. Мені завжди здавався дивним той факт, що державні механізми мусять бути максимально ускладненими та приносити біль і страждання всім учасникам процесу. Prozorro Market виправляє цю проблему.

Для чого потрібно впроваджувати нові інструменти?

Аби забезпечити зручність та швидкість. Тепер державному замовнику достатньо зареєструватись на одному з акредитованих майданчиків, вибрати товар, порівняти пропозиції різних постачальників, зробити вибір та підтвердити покупку.

Крім того, тепер замовнику не потрібно кваліфікувати постачальника. Кваліфікацію проходять через одну з центральних закупівельних організацій (ЦЗО). Після цього постачальник може опублікувати свій товар та очікувати на замовлення. Замовнику не потрібно оголошувати тендер, а постачальнику – готувати пакет документів із пропозицією для участі. Система сама генерує звіт про проведену закупівлю.

Швидкість. З моменту здійснення замовлення до постачання товару проходить не більше 10 днів. Все залежить від швидкості реакції обох сторін, наявності товару та організації логістики. За поточною процедурою цей же цикл може займати майже до місяця часу.

Читайте також: Нацполіція закупить зимовий одяг на 16 мільйонів гривень у фігуранта свого ж розслідування