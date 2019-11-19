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      Нацполіція закупить зимовий одяг на 16 мільйонів гривень у фігуранта свого ж розслідування

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      Нацполіція закупить одяг у фігуранта свого розслідування / rivnepost.rv.ua

      Національна поліція закупить понад шість з половиною тисяч зимових штормових курток для своїх працівників на загальну суму в понад 16 мільйонів гривень. Постачальником товару обрали компанію, яка сама є фігурантом розслідування поліцейських.

      Тендер на продаж курток виграла компанія "Праймформ". Про це повідомляє "Слідство.Інфо" посилаючись на портал публічних закупівель Prozorro.

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      Ця фірма згадується у розслідуванні правоохоронців щодо шахрайства під час закупівлі шкарпеток для потреб армії у 2015-му році. Про це свідчить інформація з ухвал Солом’янського суду столиці. Мовиться про шахрайство, вчинене у великих розмірах.

      За версією офіційного слідства, посадовці Міноборони сприяли тому, аби комерційні структури, серед яких є компанія "Праймформ", постачали Збройним силам одяг за завищеними цінами. Держава витратила майже 13,5 мільйонів гривень на закупівлю 1,4 мільйона пар шкарпеток військовим. Тоді як їхня реальна вартість, на думку правоохоронців, була вдвічі меншою.

      Продукцію фігурантів розслідування, зокрема, й фірми "Праймформ", арештували кілька років тому. Втім, вироків наразі у цій справі немає.

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      Що ще відомо про скандальну фірму "Праймформ"

      Окрім цього, "Праймформ" "засвітилася" й в іншому кримінальному провадженні, що веде Держбюро розслідувань. Мовиться про зловживання посадовців Міноборони, що спричинило тяжкі наслідки для держави.

      На думку слідства, службовці оборонного відомства допомогли низці приватних фірм отримати перемогу на тендері, щоб постачати товари за завищеною вартістю. За версією ДБР, через це держава переплатила компаніям чотири мільйони гривень. У переліку тих, хто фігурує у провадженні, є "Праймформ". У цьому році компанія отримала від Міноборони замовлення на постачання шкарпеток на більш як 11 мільйонів гривень.

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      19 листопада
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Поліція ProZorro Корупція
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