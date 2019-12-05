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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Українську деревину продаватимуть на онлайн-аукціонах: ще це означає і коли стартує

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      Кабмін запускає проєкт продажу деревини через систему онлайн-аукціонів ProZorro.Продажі / tdmill.com.ua

      Уряд ухвалив рішення про реалізацію пілотного проєкту продажу деревини через систему онлайн-аукціонів ProZorro.Продажі. Придбати деревину в онлайні можна бути у період з квітня 2020 до квітня 2021 року.

      Це допоможе побороти корупцію та зменшить незаконний обіг української деревини, пояснив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

      До слова: Підприємства Укроборонпрому проводитимуть певні закупівлі через систему ProZorro

      Крім того, уряд схвалив рішення про запровадження єдиного електронного обліку української деревини. Очікується, що такий крок допоможе проаналізувати внутрішній ринок споживання та запобігти неконтрольованим незаконним вирубкам українського лісу.

      Також це стане інструментом боротьби з непрозорим продажем деревини та засіб посилення боротьби з корупцією у сфері надання дозволів на лісозаготівлю.

      Що змінить нововведення?Олексій Гончарук пояснив, що продаж лісоматеріалів на українському ринку з використанням сучасних е-сервісів, забезпечить належні обсяги продажів за надійною і відкритою процедурою з конкурентними умовами. Це знизить корупційні ризики та збільшить надходження до держбюджету.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ProZorro Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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