Підприємства Укроборонпрому проводитимуть певні закупівлі через систему ProZorro

Усі підприємства, які входять до складу держконцерну Укроборонпром, будуть зобов'язані здійснювати усі закупівлі на суми понад 25 тисяч гривень через систему ProZorro.

Про це гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус розповів у своєму інтерв'ю виданню "НВ".

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Одна з творців системи ProZorrо Надя Бігун працює у нас в команді керівником закупівель. Тепер у самому концерні всі закупівлі вище 25 тисяч гривень мають робитися через систему ProZorro. До кінця року таке зобов'язання матимуть усі підприємства, які входять у концерн,

– сказав він.

До кінця року близько 120 підприємств Укроборонпрому, які здають порожні будинки в оренду, теж повинні будуть робити це через систему ProZorro.

Гендиректор Укроборонпрому зауважив, що концерн працює над зменшенням корупційних ризиків. Він розповів, що впродовж останніх років відкрито понад 600 кримінальних справ щодо Укроборонпрому та його учасників з приводу розкрадання та перевищення службових повноважень.

Абромавичус наголосив, що вже зроблено кілька досить гучних затримань чиновників військово-промислового комплексу за останні два місяці.

Що відомо про корупцію в Укроборонпромі?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екскерівник Укрспецекпорту і чинний глава Укроборонпрому Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія Оптимумспецдеталь.



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в Укроборонпромі за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

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