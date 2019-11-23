Предприятия Укроборонпрома проводить определенные закупки через систему ProZorro

Все предприятия, входящие в состав госконцерна Укроборонпром, будут обязаны осуществлять все закупки на суммы более 25 тысяч гривен через систему ProZorro.

Об этом гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус рассказал в своем интервью изданию "НВ".

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Одна из создателей системы ProZorrо Надя Бегун работает у нас в команде руководителем закупок. Теперь в самом концерне все закупки выше 25 тысяч гривен должны делаться через систему ProZorro. До конца года такое обязательство будут иметь все предприятия, входящие в концерн,

– сказал он.

До конца года около 120 предприятий Укроборонпрома, которые сдают пустые дома в аренду, тоже должны будут делать это через систему ProZorro.

Гендиректор Укроборонпрома заметил, что концерн работает над уменьшением коррупционных рисков. Он рассказал, что в последние годы открыто более 600 уголовных дел по вопросам Укроборонпрома и участников по поводу хищения и превышение служебных полномочий.

Абромавичус отметил, что уже сделано несколько довольно громких задержаний чиновников военно-промышленного комплекса за последние два месяца.

Что известно о коррупции в Укроборонпроме?По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель Укрспецэкпорта и действующий глава Укроборонпрома Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания Оптимумспецдеталь.



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в Укроборонпроме по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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