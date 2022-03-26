Договорились, как и с какими странами будем работать, – Кулеба о встрече с представителями США

Сегодня, 26 марта, министры Дмитрий Кулеба и Алексей Резников встретились с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином в Варшаве. Впоследствии к ним присоединился и Джозеф Байден.

По словам министра иностранных дел Украины, разговор с американскими союзниками был пространным и долгим. Обсуждали, в частности, как можно "взбодрить" отдельные европейские страны, пытающиеся под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции против России.

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Результаты встречи украинских министров с американскими коллегами

Дмитрий Кулеба рассказал, что на встрече удалось предметно обсудить и четко договориться с американскими коллегами относительно очень важного пункта – как и с какими странами нужно работать, чтобы они не становились простором для обхода санкций Россией.

Сейчас это очень важно – не просто применять санкции, но отрезать России пути их обхода,

– пояснил министр.

Кулеба добавил, что вместе с американскими коллегами на встрече удалось четко скоординировать совместные действия по этому вопросу.

Результаты встречи Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с американскими коллегами: смотрите видео

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