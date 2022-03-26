Договорились, как и с какими странами будем работать, – Кулеба о встрече с представителями США
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Сегодня, 26 марта, министры Дмитрий Кулеба и Алексей Резников встретились с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином в Варшаве. Впоследствии к ним присоединился и Джозеф Байден.
По словам министра иностранных дел Украины, разговор с американскими союзниками был пространным и долгим. Обсуждали, в частности, как можно "взбодрить" отдельные европейские страны, пытающиеся под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции против России.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны
Результаты встречи украинских министров с американскими коллегами
Дмитрий Кулеба рассказал, что на встрече удалось предметно обсудить и четко договориться с американскими коллегами относительно очень важного пункта – как и с какими странами нужно работать, чтобы они не становились простором для обхода санкций Россией.
Сейчас это очень важно – не просто применять санкции, но отрезать России пути их обхода,
– пояснил министр.
Кулеба добавил, что вместе с американскими коллегами на встрече удалось четко скоординировать совместные действия по этому вопросу.
Результаты встречи Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с американскими коллегами: смотрите видео
Обратите внимание – Российский депутат публично призвал к расширению границ войны: смотрите видео