Договорились об усилении обороны Украины и санкциях против России, – Зеленский

Президент Владимир Зленеский рассказал, что 28 марта был очень активный дипломатический день. Он говорил с лидерами стран-партнеров о поддержке обороны Украины и усилении санкций против России.

По словам Зеленского, Украина не согласится с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов по отношению к стране-агрессорке. Кроме этого, не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов, которые якобы введут, если оккупационные войска еще что-нибудь сделают, сообщает 24 канал.

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Зеленский имел ряд разговоров с лидерами стран-партнеров

Президент рассказал, что 28 марта он говорил с лидерами государств-партнеров – премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Договорились с Британией о еще большей поддержке нашей обороны и ужесточении санкций против Российской Федерации. Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную российскими войсками в украинских городах.

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что в разговоре с Шольцом он также уделил большое внимание необходимости усилить санационное давление на Россию.

"Поблагодарил Президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку, проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска. Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем", – рассказал Зеленский.

Он подытожил, что завтра продолжит эту активность. Президент будет говорить с другими лидерами и работать с международными организациями и народами Европы и мира.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского: