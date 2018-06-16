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Доходило до абсурда, – нардеп Лещенко рассказал о скандальном суде с "смотрящим Януковича"

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Юрий "Енакиевский" Иванющенко
Юрий "Енакиевский" Иванющенко / Фото из открытых источников

Народный депутат Сергей Лещенко рассказал о собственном опыте судебного спора с одним из самых доверенных соратников Януковича Юрой Енакиевским, который при нынешней власти вышел сухим из воды – его исключили из списка Интерпола, а также аннулировали европейские санкции.

В апреле 2016 года, сразу после того, как судья Днепровского суда Киева Николай Чаус снял из розыска Иванющенко (фамилия Юры Енакиевского), последний сразу подал на Лещенко в суд из-за того, что в эфире программы Савика Шустера тот назвал бывшего депутата "смотрящим Януковича" за целыми секторами экономики и причастным к поставке "титушек" на Майдан, рассказал в своем видеоблоге "Честная политика" нардеп.

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Как отметил Лещенко, доходило до абсурда: чтобы доказать свою невиновность, Иванющенко организовал нужные ему результаты лингвистической экспертизы, где утверждалось, что слово "смотрящий" принадлежит к тюремному лексикону, а так как Иванющенко не сидел за решеткой, то оно не может применяться в отношении него.

Его иск, абсолютно "случайно" попал к судье, который неоднократно принимала решения в интересах Иванющенко. В связи с этими обстоятельствами, я заявил отвод Печерской судьи, однако последняя мне отказала. Но, очевидно, из-за огласки всей этой ситуации она отказала также по существу иска Иванющенко – из-за его беспочвенности,
– сказал он.

По словам нардепа, на помощь Иванющенко таки пришли и неожиданно он, который  четыре года скрывается "за границей", выиграл Апелляционный суд Киева. Тот самый, где будут слушаться дела относительно создания Высшего антикоррупционного суда.

Наиболее интересным аргументом судей апелляции стало то, что Иванющенко не является публичным лицом, а некий рядовой гражданин и честный человек, о котором даже вспоминать нельзя, хотя описанный мною время касается его пребывания на одной из наиболее известных должностей в мире – депутата национального парламента ,
– указал Лещенко.

Но на днях Верховный суд вынес решение в пользу Сергея Лещенко, удовлетворив частично кассационную жалобу, а дело отправили на новое рассмотрение.

Видео полного выпуска "Честной политики" за 16 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Лещенко Судьи Видеоблоги
Источник: 24 канал
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