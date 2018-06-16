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Доходило до абсурду, – нардеп Лещенко розповів про скандальний суд із "смотрящім Януковича"

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Юрій "Єнакієвський" Іванющенко
Юрій "Єнакієвський" Іванющенко / Фото з відкритих джерел

Народний депутат Сергій Лещенко розповів про власний досвід судової суперечки з одним із найдовіреніших соратників Януковича Юрою Єнакієвським, який за чинної влади вийшов сухим із води – його виключили з списку Інтерполу, а також анулювали європейські санкції.

У квітні 2016 року, одразу після того, як суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус зняв з розшуку Іванющенка (прізвище Юри Єнаківського), останній одразу подав на Лещенка до суду через те, що в ефірі програми Савіка Шустера той назвав колишнього депутата "смотрящім Януковича" за цілими секторами економіки та причетним до постачання "тітушок" на Майдан, розповів у своєму відеоблозі "Чесна політика" нардеп. 

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Як зазначив Лещенко, доходило до абсурду: аби довести свою невинуватість, Іванющенко організував потрібні йому результати лінгвістичної експертизи, де стверджувалося, що слово "смотрящій" належить до тюремного лексикону, а оскільки Іванющенко не сидів за ґратами, то воно не може застосовуватися відносно нього.

Його позов, абсолютно "випадково" потрапив до судді, що неодноразово приймала рішення в інтересах Іванющенка. У зв'язку з цими обставинами, я заявив відвід печерській судді, однак остання мені відмовила. Але, очевидно, через розголос всієї цієї ситуації вона відмовила також по суті позову Іванющенку – через його безпідставність,
– сказав він. 

За словами нардепа, на допомогу Іванющенку таки прийшли і неочікувано він, який чотири роки переховується "по закордонах", виграв Апеляційний суд Києва. Той самий, де будуть слухатися справи до створення Вищого антикорупційного суду.

Найбільш цікавим аргументом суддів апеляції стало те, що Іванющенко не є публічною особою, а такий собі пересічний громадянин та чесна людина, про яку навіть згадувати не можна, хоча описаний мною час стосується його перебування на одній з найбільш публічних посад у світі – депутата національного парламенту,
– вказав Лещенко. 

Але днями Верховний суд виніс рішення на користь Сергія Лещенка, задовольнивши частково касаційну скаргу, а справу відправили на новий розгляд.

Відео повного випуску "Чесної політики" за 16 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Сергій Лещенко Відеоблоги Судді
Джерело: 24 канал
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