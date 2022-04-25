Доходит до смешного, – Лещенко о кремлевском фейке о "белом порошке" на столе Зеленского

Украинский журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко прокомментировал новый фейк россиян об украинском президенте. Он отметил, что попытки врага осквернить Зеленского выглядят довольно смешно.

Речь идет о видео с разговором президента Украины Владимира Зеленского и американского миллиардера Илона Маска, опубликованного еще в марте 2022 года, информирует 24 канал.

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Лещенко развенчал новые фейки россиян

Однако россияне добавили в это видео интересную деталь – белый порошок на столе президента Украины. "Обновленное" видео активно распространяется в российских соцсетях. Лещенко добавил, что сравнить два видео очень просто.

Но российская пропаганда она ни перед чем не останавливается. Им главное сделать вброс для своей малограмотной или не критически вдумчивой аудитории, которая должна поверить любому бреду,

– добавил Лещенко.

На брифинге он также рассказал об очередном примитивном фейке россиян, который также имеет отношение к соседней Польше. Дело в том, что в Кракове на одном из домов появилась надпись "смерть украинцам" на польском языке.

Однако и в Украине, и в Польше обратили внимание на важный момент – буква "н" написана с "шляпкой", которой в польском языке просто нет. Зато россияне используют этот знак для написания буквы буквы "й".

Тема – брифинг Сергея Лещенко за 24 апреля: смотреть видео