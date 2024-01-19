Об этом в фейсбуке сообщил политический эксперт Александр Кочетков.

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"4,2 миллиона гривен премии – это 90% от годового должностного оклада Немировского. Выходит, в месяц он получает более 350 тысяч? То есть, во время войны можем себе позволить и с экономикой не так все у нас плохо?" – написал Кочетков.

Он сообщил, что Немировский ответственный за цифровизацию и получил премию за эффективную деятельность. При этом в октябре 2023 года Укрэнерго потратило более 80 миллионов гривен на закупку программного обеспечения Microsoft, которое разработчик сделал бесплатным для украинских компаний.

Немировский также является действующим членом правления Укрэнерго, где тоже получает средства и, вероятно, премии.

Интересно посмотреть декларацию этого суперменеджера, но в последний раз о состоянии Немировский отчитывался в 2020 году. Работающие на подобных должностях обязаны подать декларации до 31 января. Времени у Немировского маловато, а денежных активов и имущества при таких заработках придется вписывать немало,

– написал Кочетков.

Если же в определенный законом срок декларация не появится, Национальное агентство по противодействию коррупции должно вмешаться.

По мнению Кочеткова, государственные власти вместо попыток повысить налоги могли бы экономить деньги "на неоправданных расходах", таких как высокие зарплаты чиновников.