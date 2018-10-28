Доходы Порошенко выросли: сколько дополнительно задекларировал Президент

Петр Порошенко внес изменения в собственную декларацию, дополнительно задекларировав 35 миллионов гривен.

О существенных изменениях в имущественном состоянии сообщает дополнительная декларация на Едином государственном реестре деклараций.

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Порошенко получил 28,8 миллиона гривен как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен дивидендов от компании Prime Assets Capital.

Таким образом, доход Президента Украины с начала года вырос до 125,3 миллиона гривен. С момента подачи Порошенко декларации за 2017 год, он еще дополнительно подал 12 документов о существенных изменениях в имущественном состоянии. Например, за прошлый год президент задекларировал 16,3 миллиона гривен.