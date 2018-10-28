Доходи Порошенка зросли: скільки додатково задекларував Президент

Петро Порошенко вніс зміни до власної декларації, додатково задекларувавши 35 мільйонів гривень.

Про суттєві зміни в майновому стані повідомляє додаткова декларація на Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Порошенко отримав 28,8 мільйона гривень як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також ще 6 мільйонів гривень дивідендів від компанії Prime Assets Capital.

Таким чином, дохід Президента України з початку року зріс до 125,3 мільйона гривень. З часу подання Порошенком декларації за 2017 рік, він ще додатково подав 12 документів про суттєві зміни в майновому стані. Для прикладу, за минулий рік президент задекларував 16,3 мільйона гривень.