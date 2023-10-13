Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, анализируя последний опрос Центра Разумкова.

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Политолог подчеркивает, что рост уровня доверия касается тех людей и институтов, которые напрямую связаны с защитой государства и доказали свою эффективность.

Доверие к Службе находится на самом высоком уровне за все времена Независимости – 66%. Причем у СБУ самые высокие показатели среди правоохранительных органов,

– акцентирует Голобуцкий.

По его словам, такое доверие вызвано успешными действиями службы, а именно:

постоянным "хлопком" для оккупантов,

эффективной работой в самых горячих точках войны,

зачисткой государства от предателей, "агентов влияния" России и "агентов в рясах".

Политолог отмечает, что рейтинг доверия к СБУ значительно выше, чем к антикоррупционным органам.

Так, у НАБУ, САП, НАПК рейтинг доверия в 2 – 2,5 раза ниже, чем у СБУ (НАБУ – 29%, САП – 28%, НАПК – 27%),

– резюмирует Голобуцкий.

Напомним, что Центр Разумкова обнародовал свежий социологический опрос. Среди политиков наибольший уровень доверия – у Президента Владимира Зеленского. Среди правоохранительных органов – у Службы безопасности Украины.