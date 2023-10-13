Про це пише політолог Олексій Голобуцький, аналізуючи останнє опитування Центру Разумкова.

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Політолог підкреслює, що зростання рівня довіри стосується тих людей і інституцій, які безпосередньо пов'язані із захистом держави й довели свою ефективність.

Довіра до Служби перебуває на найвищому рівні за всі часи Незалежності – 66%. Причому СБУ має найвищі показники серед правоохоронних органів,

– акцентує Голобуцький.

За його словами, така довіра викликана успішними діями служби, як-от:

постійна "бавовна" для окупантів,

ефективна робота у найгарячіших точках війни,

зачистка держави від зрадників, "агентів впливу" Росії та "агентів у рясах".

Політолог відзначає, що рейтинг довіри до СБУ значно вищий, ніж до антикорупційних органів.

Так, у НАБУ, САП, НАЗК рейтинг довіри в 2 – 2,5 раза нижчий, ніж у СБУ (НАБУ – 29%, САП – 28%, НАЗК – 27%),

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що Центр Разумкова оприлюднив свіже соціологічне опитування. Серед політиків найбільший рівень довіри – у Президента Володимира Зеленського. Серед правоохоронних органів – у Служби безпеки України.