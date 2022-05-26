Доказанный факт, – Данилов о том, как Тупицкий и судьи должны были легитимизировать Януковича

В начале полномасштабного вторжения России была информация, что Виктора Януковича привезли в Беларусь, чтобы затем объявить "президентом Украины". Это действительно доказанный факт.

В этой схеме должны были участвовать судьи, в том числе одиозный Александр Тупицкий. Об этом 24 каналу эксклюзивно заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

К теме Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, включая Крым, – Данилов

Данилов пояснил, что в Украине начали готовиться к полномасштабной войне России еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи должны сегодня давать показы СБУ как минимум,

– заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что в России был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру, в частности, через суды и Окружной админсуд Киева, который в декабре 2021 года получил заявление от экс-президента Украины. "Янукович не имеет к нашей стране 8 лет реально никакого отношения, но наши суды удивительны. Они берут это заявление", – возмутился Данилов.