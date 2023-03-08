Доказательств причастности Украины к подрыву "Северных потоков" нет, – исследование InfoLight

Материалы о причастности Украины к подрыву "Северных потоков", одновременно появившихся в ведущих западных СМИ, имеют российский след и свидетельствуют о попытках заказчиков поссорить Украину с Германией и другими западными партнерами.

Такое заключение сделала исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA на основании собственного расследования.

В публикации "Украину снова атакуют в информационном поле: что не так с материалами о саботаже на Северных потоках" исследователи обращают внимание, что материалы о якобы причастности Украины к диверсиям на российских газопроводах появились в один день в американской The New York Times и в европейском конгломерате по телерадиокомпании ARD, журналу ARD Kontraste и изданиям SWR и ZEIT. При этом ни в одном из этих материалов нет никаких доказательств и даже ссылок на источники информации.

В статье New York Times сообщается, что "новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что атаку на газопроводе Nord

Stream осуществила "проукраинская группа". При этом ни улик, ни прямых цитат с указанием фамилий и должностей в материале нет. Не менее противоречив материал европейского конгломерата. В нем немного больше конкретных данных, однако они выглядят еще более привлеченными "за уши" к Украине,

– заключают исследователи InfoLight.UA.

Также они обращают внимание, что в обоих материалах используется термин pro-Ukrainian group – "проукраинская группа".

"Отметим, что этот термин pro-Ukrainian group ("проукраинская группа") используется в обоих материалах, которые появились в один день с обеих сторон Атлантики. В независимых друг от друга групп журналистов", - отмечает InfoLight.UA.

Отсутствие фактажа и прямых улик заказчики указанных материалов пытались компенсировать привлечением известных журналистов, констатируют исследователи.

Материалы появились за авторством очень авторитетных журналистов. Соответственно, очевидное отсутствие каких-либо доказательств в материалах компенсировали громкими именами. Что должно отвлечь внимание от содержания статей и "странной" синхронности появления этих материалов,

– говорится в публикации InfoLight.UA.

Заказной характер публикаций выдает и реакция российских пропагандистов на их появление, отмечают расследователи.

"Они должны были взять на флаг эти версии и начать максимально раскручивать эту историю, усиливая обвинения против Украины. Однако большинство из них продолжают настаивать на предыдущей версии – что "Северные потоки" взорвали США. Это значит, что Россия ведет игру одновременно на двух досках. На одной – попытки поссорить как минимум Украину и Германию, и материалы, которые мы исследовали, свидетельствуют именно об этом, на другой – продолжение эскалации ненависти российского общества к американцам, поскольку согласно "генеральной линии Путина" именно США сейчас главный враг России, с которым она ведет войну. В конце концов, признать для своего населения, что украинцы способны вывести из строя наиболее топовые геополитические проекты России – это удар по репутации всех спецслужб России вместе взятых", – пишет InfoLight.UA.

Даже в публикации европейского конгломерата СМИ констатируется, что "в международных кругах безопасности не исключают, что это тоже может быть операция под фальшивым флагом".

Официальная позиция Украины известна – мы никак не причастны к этим событиям. Также все указывает на Россию как вероятно заказчика этого подрыва. А появление подобных материалов и реакция на них российских представителей – лишнее тому подтверждение",

– резюмируют авторы публикации в InfoLight.UA.

Как сообщалось, 26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли взрывы, что привело к утечке газа. В результате этой поставки газа через эти газопроводы были прекращены. Тогда многие официальные лица заявляли о причастности России к взрывам.

Онлайн-медиа Исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA создана 4 октября 2022 года. Проект реализуется Фондом содействия демократии (Украина) при поддержке Фонда Ганнса Зайделя в Украине (Германия).