Доказательства участия россиян в захвате Крыма: родные военных сливают информацию

В течение 6 лет разведывательной деятельности InformNapalm неоднократно бывали случаи, когда информацию об участии в агрессии против Украины в сеть бессознательно преподавали родственники российских военных, в частности матери и жены.

Як сестра "засвітила" брата

У російській соцмережі "ВКонтакте" є група гвардійського ракетного крейсера "Москва", де моряки та їхні родичі обмінюються інформацією щодо служби на кораблі. Вивчаючи сторінку групи, ми натрапили на допис Ельміри Ахметвалієвої.

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Вона закликала учасників групи проголосувати за свого брата-футболіста – Ельміра Ахметвалієва, який теж служив на крейсері "Москва". Проілюструвала вона свій допис фотографією брата з медаллю за окупацію Криму. Це фото стало відправною точкою нашого розслідування.



Пост Ельміри Ахметвалієвої у соцмережі "ВКонтакте" / Скріншот InformNapalm

Було знайдено три сторінки Ельміра Ахметвалієва, на них він вказав місце проживання Набережні Челни та дату народження без року – 10 липня. На сайті спортивної соціальної мережі goalstream.org ми знайшли більше інформації про спортсмена.

Ахметвалієв поширив на своїй сторінці відеосюжет "Першого каналу" про приїзд на початку квітня 2014 року в Севастополь російських акторів театру і кіно та телеведучих. Цей російський десант пропагандистів побував на крейсері "Москва".

Під час зйомки сюжету давав коментар командир групи РЕБ крейсера "Москва" лейтенанта Івана Заботуріна. Ймовірно, в титрах помилка в прізвищі, бо в інших джерелах його прізвище – Забатурін. Тож завдяки журналістам РФ знаємо ще одного офіцера – учасника спецоперації захоплення Криму.

Російський лейтенант дав коментар журналістам / Скріншот InformNapalm

Наступний фігурант нашого розслідування, нагороджений медаллю за окупацію Криму Дмитро Борисенко, 1991 року народження, родом з смт Самойловка Саратовської області РФ. Він не вказав у профілі номер військової частини та назву корабля, на якому служив.

Але опублікував фото, на якому працює з картою. Збільшивши масштаб, можемо прочитати, що на карті написано прізвища двох командирів бойових частин крейсера "Москва".

Це – командир радіотехнічної БЧ, капітан 3 рангу Олексій Едуардович Тараненко та командир БЧ-1, капітан-лейтенант Станіслав Курбанов (вписаний в базу даних центру "Миротворець").

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В альбомі Борисенко також має фото, зроблене на борту крейсера "Москва". На фото нижче можете самі порівняти характерні елементи корабля на фото з альбому Борисенка та фото крейсера "Москва" з російського ресурсу.



Фотопорівняння кораблів / Фото InformNapalm

Яка доля чекає "Москву"

Крейсер "Москва" увійшов до складу ЧФ РФ у 1983 році і давно потребує модернізації. До війни росіяни планували замінити "Москву" кораблем типу "Містраль", який вони збиралися купити у Франції. Корабель для Росії був закладений ще в 2013 році.

Росіяни навіть встигли ще до війни дати йому назву "Севастополь". Але через агресію проти України "Містраль" РФ так і не отримала. У 2016 році корабель, який призначався РФ, передали Єгипту і назвали "Анвар Садат" на честь третього президента.

"Москву" відправили на ремонт, оскільки крейсер не міг вже пройти навіть милю. Кораблю мали повернути хід, адже на модернізацію в Міноборони РФ грошей немає. У 2018 році експерти констатували, що через санкції програма будівництва воєнних кораблів провалилась.



Ракетний крейсер "Москва" / Фото mil.ru

Росія залишилась без українських газотурбін та німецьких дизельних двигунів, тому не може налагодити будівництво власних фрегатів. До того ж у них загалом слабка суднобудівна та судноремонтна база.

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На початку січня 2020 року з'явилась інформація, що крейсер готується повернутися до складу флоту після ремонту. Оскільки нового корабля такого класу, який міг би замінити "Москву", РФ не змогла ні збудувати, ні купити, то крейсеру продовжили термін служби до 2030 року.

Гроші на модернізацію так і не змогли виділити. Втім, на кінець служби, через 10 років, термін експлуатації крейсера сягне 47 років і модернізувати його вже немає сенсу.

Дивіться повний випуск відеоблогу InformNapalm Михайла Макарука: