Они обсудили ряд вопросов, в частности относительно фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента Украины.

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Что обсудили?

Игорь Клименко доложил Владимиру Зеленскому об активных действиях подразделений Национальной гвардии Украины вместе с другими частями Сил обороны, и о ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.

Отдельно обсудить работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защита нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности,

– говорится в сообщении.

Зеленский заслушал доклад Клименко / Офис Президента

К слову, на днях Владимир Зеленский провел совещание с Рустемом Умеровым, Александром Сырским и Андреем Гнатовым. Вместе с министром обороны и военными обсудили ситуацию на главных направлениях фронта.