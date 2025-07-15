Вони обговорили низку питань, зокрема стосовно фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента України.

Дивіться також Після розмови з Путіним Трамп закликав Зеленського бити вглиб Росії, – FT

Що обговорили?

Ігор Клименко доповів Володимиру Зеленському стосовно активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими частинами Сил оборони, і щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.

Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності,

– ідеться у повідомленні.

Зеленський заслухав доповідь Клименка / Офіс Президента

До слова, днями Володимир Зеленський провів нараду з Рустемом Умєровим, Олександром Сирським та Андрієм Гнатовим. Разом із міністром оборони та військовими обговорили ситуацію на головних напрямках фронту.