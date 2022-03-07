Как сообщил глава МИД, вопрос "закрытого неба" – очень трудный и щепетильный. Поэтому давать прогнозы или обещания он не принялся.

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Мы прилагаем все усилия, – Кулеба

Я прокомментирую его, когда буду на 100% уверен и в его успешном решении. Мы прилагаем для этого все усилия,

– сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что преимущество Украины в небе, какими бы средствами оно ни было достигнуто, это один из ключевых факторов для победы. Пока страны-партнеры думают о закрытии неба, дипломаты работают над тем, чтобы Украине досталось как можно больше вооружения. Речь идет о противозенитных ракетных комплексах.

Это позволит сбивать как можно больше российских самолетов и вертолетов. Сейчас, добавил Кулеба, у украинских военных все больше успехов в использовании этого оружия.

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