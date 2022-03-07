Як повідомив голова МЗС, питання "закритого неба" – дуже важке та делікатне.
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Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Київ робить все можливе, аби небо над Україною таки закрили. Також дипломати посилено працюють над тим, аби українці отримати якомога більше протизенітної збброї.
Джерело:телеканал "Рада"
Як повідомив голова МЗС, питання "закритого неба" – дуже важке та делікатне.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Новина доповнюється...