Российский оппозиционный журналист Майкл Наки в эфире 24 Канала обратил внимание на противоречия в отчетах военного руководства России. Он также высказал предположение, что Владимир Путин, возможно, не осознает реального положения дел в своей армии, поскольку получает от генералов слишком оптимистичные доклады.

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Российский Генштаб объявляет о несуществующих победах

Владимир Путин рассчитывал установить контроль над всей Донецкой областью к концу 2026 года. Однако российские войска не смогли реализовать план обхода главных украинских оборонительных рубежей с севера, а их попытки продвинуться к ключевым городам Донбасса сопровождаются значительными потерями.

Несмотря на проблемы на поле боя, военное руководство России продолжает сообщать о масштабных территориальных завоеваниях. Наки обратил внимание на конкретные населенные пункты, контроль над которыми россияне уже приписывают себе, хотя соответствующие заявления не получили подтверждения.

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Генштаб России тем временем сообщает о 92 населенных пунктах, захваченных с начала сентября, и о взятии Константиновки, чего никто не подтверждает. О захвате Доброполья, Святогорска и других нелепых сказках– рассказал Наки.

Реальная картина продвижения российской армии значительно скромнее. По приведенным журналистом оценкам, с начала 2026 года до середины октября общий территориальный прирост России составил примерно 100 квадратных километров. Причем речь идет обо всей линии фронта, а не только о Донецкой области, на которой сосредоточены основные территориальные претензии Кремля.

Серьезные проблемы для российского командования возникли вблизи Лимана. Украинская операция "Вивальди" сорвала попытку охватить оборонительные позиции Донбасса с севера, а подразделения противника понесли потери, которые повлияли на их способность продолжать наступление.

Наки сослался на оценку командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, которую приводил Институт изучения войны. Согласно ей, российская 144-я мотострелковая дивизия фактически перестала существовать как организованная боевая сила.

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После провала этого маневра россиянам пришлось изменить способ ведения боевых действий на подступах к Славянску и Краматорску. Вместо обхода украинских укреплений они вынуждены проводить фронтальные штурмы, которые, по оценке журналиста, могут обернуться особенно большими потерями зимой.

Путин может не знать правды о фронте

Одна из причин разрыва между заявлениями Кремля и ходом боевых действий может заключаться в информации, которую получает российский диктатор. Военное командование регулярно отчитывается перед ним о результатах наступательных операций, но насколько эти сообщения соответствуют реальности, остается открытым вопросом.

Источник в украинской разведке еще весной говорил The Guardian, что генералы представляют Путину слишком радужные доклады. И непонятно, насколько Путин вообще понимает картину происходящего– отметил журналист.

Наки также упомянул о недавнем визите главы ЦРУ, который связал с попыткой донести до российского диктатора информацию о реальном положении дел на фронте. Однако журналист сомневается, что Путин прислушался к этим сигналам.

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Российский лидер продолжает уделять много времени собственным историческим концепциям, в частности утверждениям о якобы единстве украинцев и россиян. Недавно он посвятил подобным размышлениям значительную часть телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии, хотя те стремились обсудить прекращение боевых действий.

Судя по всему, Путин это проигнорировал. Отчасти поэтому он читает лекции о средневековых славянах, а о Лимане молчит. На пятый год войны армия, потерявшая на этом фронте сотни тысяч человек, топчется на месте и отступает– подчеркнул Наки.

Для Кремля военные неудачи в Донецкой области имеют особое значение, поскольку Путин продолжает требовать передачи ему всего Донбасса. В то же время завышенные доклады генералов могут создавать впечатление, что российская армия приближается к поставленной цели значительно быстрее, чем это происходит на самом деле.

Наки считает, что заставить российского диктатора пересмотреть планы могут, прежде всего, потери территорий, которые он уже считает своими завоеваниями. Поэтому результаты украинских контратак и неспособность россиян добиться стратегических прорывов имеют для дальнейших решений Кремля большее значение, чем сообщения Генштаба о победах.

Наки о неудачах России на Донбассе: смотрите видео