"С Путиным договориться невозможно": Наки назвал три условия прекращения войны

Запад продолжает искать возможности договориться с Владимиром Путиным, предлагая дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и ослабление санкций в обмен на прекращение войны. Однако российский диктатор не отказывается от своих требований, а новые переговоры с европейскими лидерами вновь превращаются в разговоры об истории вместо конкретных шагов к миру.

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Российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки в авторском обзоре, который публикует 24 Канал, объяснил, почему Путин воспринимает уступки Запада как слабость и что на самом деле определяет его решения. Он также проанализировал ошибки международной политики с 2008 года и назвал три обстоятельства, которые могут заставить Кремль прекратить войну против Украины.

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Новые переговоры с Путиным вновь не дали результата

Западные политики уже много лет пытаются найти подход к Путину. Одни предлагают экономические выгоды, другие рассчитывают на личные переговоры или усиление давления, однако ни один из этих способов пока не заставил российского диктатора отказаться от агрессии.

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Последней попыткой стали телефонные контакты президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Кремлем 27 октября. Это были первые подобные разговоры лидеров европейских государств, поддерживающих Украину, после звонка президента Франции Эммануэля Макрона в июле 2025 года.

Инициатива была согласована с Киевом накануне запланированного возобновления переговоров в Абу-Даби. Европейские лидеры стремились обсудить возможные шаги по прекращению боевых действий, в частности остановку российских ударов по украинской энергетике перед зимой.

Беседа, которую изначально планировали провести менее чем за полчаса, длилась примерно 90 минут. Однако, по информации Financial Times, значительную часть времени Путин посвятил собственным размышлениям об истории славян, в то время как вопрос о прекращении огня практически не продвинулся.

Стубб и Стьоре не получили от Кремля сигналов об изменении его позиции. Норвежский премьер впоследствии признал, что не ожидает от Путина уступок, хотя считал важным непосредственно донести до него позицию европейских партнеров.

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По мнению Наки, очередная неудачная попытка дипломатии демонстрирует фундаментальную ошибку, которую политики повторяют на протяжении всей войны.

Вера в то, что можно найти какой-то ключ к нему, который позволит немедленно все прекратить, не покидает самых разных политиков по обе стороны океана– отметил Наки.

Подобное поведение российского диктатора уже наблюдали другие его собеседники. В феврале 2024 года американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву на интервью, но в ответ на первый вопрос получил длинную лекцию о Киевской Руси и средневековой истории.

В августе 2025 года на Аляске Путин, по сообщениям Financial Times, пытался убедить Дональда Трампа в историческом единстве украинцев и россиян. Он упоминал Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, одновременно отвергая предложения о прекращении огня в обмен на ослабление санкций.

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Трамп, по словам собеседников издания, несколько раз повышал голос, а в конце концов сократил встречу и отменил запланированный рабочий обед делегаций. В октябре 2025 года американский президент также отказался от анонсированного саммита в Будапеште и ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Однако сам Путин продолжал возвращаться к псевдоисторическим аргументам. Уже в октябре этого года он ссылался на якобы генетические исследования, которые должны были подтвердить его утверждение об украинцах и россиянах как об одном народе, не уточняя, о каких именно научных работах идет речь.

Эта тема занимает его гораздо больше, чем перемирие, санкции и торговые соглашения, которыми его годами пытаются заинтересовать– пояснил журналист.

Наки считает, что для понимания дальнейших действий Кремля нужно учитывать не только текущие переговорные требования, но и то, как сам Путин воспринимает власть, свое место в истории и отношения с другими государствами.

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Страх и стремление к контролю определяют поведение Путина

Отношение Путина к международным переговорам Наки связывает с его личным опытом и мировоззрением, которое формировалось задолго до прихода к власти. Журналист не считает, что российский диктатор действует хаотично, потому что в его поведении можно проследить последовательное стремление доминировать над окружающими.

Еще в школьные годы Путин интересовался работой советских спецслужб. Он сам рассказывал, как обратился в ленинградское управление КГБ, чтобы узнать, как стать разведчиком, после чего решил получить юридическое образование.

Наки обратил внимание и на истории, которые российский лидер неоднократно рассказывал о своем детстве. В частности, о крысе, которую он загнал в угол и которая неожиданно бросилась на него, а также о правиле, усвоенном якобы на ленинградской улице: если драка неизбежна, нужно бить первым.

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По мнению журналиста, такие воспоминания многое говорят о том, как Путин пытается объяснить собственное поведение и продемонстрировать силу.

Его рассказы о подворотнях – это истории обиженного человека, который хотел, чтобы его если не уважали, то боялись– считает Наки.

Работа в КГБ, по его оценке, усилила склонность будущего президента использовать людей для достижения собственных целей. Подготовка сотрудников спецслужб предусматривала вербовку, сбор информации и умение влиять на поведение других.

Во время службы в Дрездене Путин занимался работой с источниками информации. В дальнейшем подобные методы, как предполагает Наки, стали частью его политического поведения.

Примеры можно найти во взаимоотношениях российского лидера с западными лидерами. После первой встречи с ним в 2001 году президент США Джордж Буш-младший говорил, что смог почувствовать его душу. Ангела Меркель же впоследствии описывала Путина как человека, который постоянно ожидает угрозы и готов на нее реагировать.

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Показательным стал и случай, когда российский президент привел на встречу с Меркель своего лабрадора, хотя знал о ее страхе перед собаками. Наки рассматривает подобные эпизоды в совокупности с привычкой заставлять собеседников ждать и использовать их личные слабости.

В итоге Путин сосредоточил в своих руках практически всю государственную власть. В 2020 году он добился изменений в российской Конституции, которые позволили обнулить президентские сроки, отказавшись даже от прежней модели формальной передачи должности Дмитрию Медведеву.

Люди в этой схеме – инструмент для достижения его целей. Ответственности перед ними он не чувствует. А цель все та же – заставить уважать через страх, но уже не людей внутри страны, а за ее пределами– подчеркнул журналист.

Такое понимание власти, по мнению Наки, объясняет и постепенное отождествление Путиным себя с Россией. Еще в 2014 году Вячеслав Володин сформулировал тезис о том, что существование государства якобы неразрывно связано с его руководителем.

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После устранения внутренних политических конкурентов, преследования оппозиции и подавления протестов Кремль начал все активнее использовать силовые методы в отношениях с соседними странами.

Кремль воспринимал уступки Запада как слабость

В начале президентства Путин демонстрировал гораздо большую заинтересованность в сотрудничестве с западными государствами. В 2001 году он выступал в немецком Бундестаге, называя Россию дружественной европейской страной, а также поднимал вопрос о возможном сближении с НАТО.

Бывший генеральный секретарь Альянса Джордж Робертсон вспоминал, что Путин спрашивал, когда Россию пригласят присоединиться к НАТО. Когда ему объяснили необходимость прохождения обычной процедуры вступления, российский лидер отверг возможность ждать наравне с другими государствами.

Наки считает этот эпизод показательным для понимания дальнейших изменений во внешней политике Кремля. Путин стремился к сотрудничеству, но не соглашался на отношения, в которых Россия должна была бы соблюдать общие правила.

Дружить он был готов исключительно на правах особого партнера. Особым его не сделали. И 10 февраля 2007 года в Мюнхене Путин выступил против однополярного мира и расширения НАТО– рассказал Наки.

После мюнхенской речи Москва стала все более открыто выдвигать претензии к международному порядку. Однако, по оценке журналиста, это не означало коренного изменения мировоззрения самого Путина – изменились прежде всего методы, с помощью которых он пытался добиться желаемого.

При этом Наки не согласен с тезисом, будто Запад спровоцировал российскую агрессию отказом от дружбы с Кремлем. Наоборот, он напомнил о многочисленных примерах экономического и политического сближения.

Одним из них стала политика Германии. Бывший канцлер Герхард Шредер после отставки занял руководящие должности в структурах, связанных с российским энергетическим бизнесом, в частности в "Роснефти". Ангела Меркель также поддерживала экономическое сотрудничество с Москвой, хотя действовала значительно осторожнее.

В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция выступили против предоставления Украине и Грузии Плана действий по членству в Альянсе. Через четыре месяца Россия начала войну против Грузии.

Даже после оккупации Крыма немецкие правительства продолжали поддерживать строительство "Северного потока-2", представляя его как коммерческий проект. Накануне полномасштабного вторжения доля российского газа в немецком импорте достигала примерно 55%.

Несмотря на эти экономические связи, Россия не отказалась от дальнейшей агрессии. Наки объясняет это тем, как Путин оценивал готовность других государств идти ему навстречу.

Если им идут навстречу, они воспринимают это как слабость и требуют большего. Если не идут – как вызов– отметил журналист.

Первой масштабной проверкой границ дозволенного после изменения кремлевской риторики стала война против Грузии. Реакция международных партнеров на нее, по оценке Наки, повлияла на дальнейшие расчеты российского руководства.

После Грузии Россия испытала Запад в Украине

В августе 2008 года российская армия захватила часть грузинских территорий, а Москва признала независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В то же время уже в ноябре того же года Европейский Союз решил возобновить переговоры с Россией о новом соглашении о партнерстве.

В марте 2009 года администрация США также объявила о "перезагрузке" отношений с Москвой. Наки считает, что такая реакция дала Путину основания рассчитывать на возможность новых силовых действий без неприемлемых для себя последствий.

В самой России тем временем нарастала внутренняя политическая напряженность. При президентстве Дмитрия Медведева оппозиция получила несколько больше возможностей для публичной деятельности, а в обществе усиливался спрос на смену власти.

Показательными стали протесты после парламентских выборов в декабре 2011 года. После возвращения Путина на пост президента в 2012 году власти усилили преследование оппозиции, а также ввели новые ограничения для общественных организаций, протестных акций и независимых СМИ.

По оценке Наки, страх перед возможностью утратить контроль над страной повлиял и на последующие внешнеполитические решения Кремля.

В феврале 2014 года, после бегства Виктора Януковича из Украины, Путин собрал руководителей силовых ведомств и приказал начать подготовку к захвату Крыма. Впоследствии он лично признал участие российских военных в операции, хотя сначала Москва отрицала их присутствие.

Параллельно Россия начала войну на Донбассе. Летом 2014 года украинские военные смогли оттеснить пророссийские вооруженные формирования, после чего, по данным украинской стороны, Москва задействовала регулярные подразделения своей армии, в частности под Иловайском.

Однако военное сопротивление Украины было не единственным фактором, повлиявшим на решение Кремля. После сбития малайзийского Boeing над Донбассом Европейский Союз согласовал секторальные санкции против российских нефтяной, оборонной и технологической отраслей.

В сентябре 2014 года Европарламент также призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы финансовых сообщений SWIFT. По мнению Наки, перспектива таких ограничений вызвала особое беспокойство в Москве.

Российский Центробанк начал срочно разрабатывать собственную систему передачи финансовых сообщений. А после подписания вторых Минских соглашений в феврале 2015 года интенсивность боевых действий на Донбассе постепенно снизилась, хотя нарушения перемирия продолжались.

Наки считает, что сочетание украинского сопротивления и угрозы серьезных финансовых потерь заставило Путина пересмотреть темпы своей агрессии. В то же время Россия получила время для подготовки к возможному более масштабному противостоянию.

Путин готовился к санкциям и большой войне

События 2014–2015 годов, по оценке Наки, показали Кремлю, что западные государства не готовы к прямому военному противостоянию с Россией, но могут нанести ей значительный экономический ущерб. Именно финансовые инструменты Москва начала рассматривать как одну из главных угроз для своих планов.

К началу полномасштабного вторжения Россия накопила значительные резервы. По приведенным журналистом данным, на начало 2022 года они составляли примерно 640 миллиардов долларов, однако после нападения на Украину значительная часть этих средств была заморожена.

Наки предположил, что российское руководство стремилось создать финансовый запас для длительной войны, не раскрывая полностью своих планов перед международными партнерами.

Параллельно менялась и публичная риторика Путина. Он все чаще обращался к собственной интерпретации российской истории, объясняя современную политику событиями прошлых веков.

В июле 2021 года российский президент опубликовал статью о якобы историческом единстве украинцев и россиян. После начала полномасштабного вторжения он сравнивал себя с Петром I, говоря о необходимости возвращать и укреплять территории.

По мнению Наки, во время изоляции в период пандемии Путин мог еще больше погрузиться в подобные представления, а постоянное потребление собственной пропаганды лишь укрепляло его убеждения.

Путин говорил пропаганде, что нужно говорить. Она это повторяла, а затем он сам впитывал эту пропаганду и верил в нее еще сильнее– пояснил Наки.

Накануне вторжения в феврале 2022 года Путин уже открыто отрицал самостоятельность украинской государственности, утверждая, что современную Украину якобы создал Ленин.

Однако попытка быстро захватить Украину закончилась провалом. Российская армия была вынуждена отступить из Киевской области, а осенью 2022 года потерпела поражения в Харьковской области и покинула Херсон.

Дополнительным испытанием стала мобилизация, после объявления которой сотни тысяч россиян покинули страну. А в июне 2023 года колонны наемников Евгения Пригожина двинулись в направлении Москвы, продемонстрировав уязвимость самого российского руководства.

Путин назвал мятеж ударом в спину и сравнил ситуацию с революционными событиями 1917 года. Через два месяца Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области вместе с командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным.

Для Наки эти события стали важными для объяснения дальнейшего поведения российского диктатора.

Война вывела его прямо к единственному реальному страху – потере власти– подчеркнул журналист.

Именно после крупнейших неудач российской армии Кремль начал через посредников сигнализировать о возможности замораживания боевых действий. Однако, по оценке Наки, такие предложения могли быть направлены на выигрыш времени для восстановления военных ресурсов.

Почему переговоры не заставляют Путина остановиться

В 2022–2023 годах Москва периодически демонстрировала готовность обсуждать прекращение боевых действий. В частности, во время переговоров в Стамбуле российская сторона предлагала отложить обсуждение статуса Крыма, но в то же время настаивала на ограничении украинских оборонных возможностей.

Наки обратил внимание на положения российских переговорных проектов, которые предусматривали сокращение украинской армии примерно до 85 тысяч военнослужащих, ограничение тяжелого вооружения и участие самой России в механизме гарантий безопасности.

При такой конструкции Москва могла бы получить возможность блокировать международную помощь Украине в случае нового нападения. Поэтому журналист не считает предложенные условия основой для устойчивого мира.

Почему я все это рассказываю? Чтобы стало понятно одно простое: с Путиным договориться невозможно– заявил Наки.

По его мнению, российский лидер не рассматривает экономическое благосостояние страны как достаточную причину для завершения войны. Даже представители финансового блока российской власти все открытее говорят об истощении ресурсов и ухудшении экономической ситуации.

В частности, в июне 2025 года министр экономического развития России Максим Решетников предупреждал о риске перехода экономики в рецессию. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила об исчерпании части ресурсов, а представители больших банков – о необходимости изменений в модели экономического роста.

Однако эти предупреждения не изменили военных решений Кремля. Наки связывает это с тем, что для Путина экономические потери имеют значение прежде всего тогда, когда начинают непосредственно угрожать его власти или возможности продолжать агрессию.

В то же время дипломатические контакты с Москвой продолжаются. Журналист напомнил об очередном визите американского спецпосланника Стива Виткоффа в Россию 21 октября, в ходе которого обсуждалось продолжение переговорного процесса.

Российская сторона также согласилась на возвращение к трехстороннему формату в Абу-Даби. Однако уже через неделю Путин, по информации Reuters, дал понять лидерам Финляндии и Норвегии, что не отказывается от намерения захватить весь Донбасс.

Наки считает, что готовность Кремля обсуждать организацию новых встреч не следует путать с готовностью к взаимным уступкам. Более важным он называет вопрос о том, при каких обстоятельствах продолжение войны станет для российского диктатора невозможным или лично опасным.

Военные потери могут разрушить планы Кремля

Первым условием, которое может повлиять на решение Путина, Наки называет изменение ситуации на фронте. Российский лидер должен увидеть, что продолжение боевых действий не приближает его к поставленным целям, а наоборот лишает уже завоеванных позиций.

Особое значение для Кремля сейчас имеет Донбасс. По информации, на которую ссылался журналист, Путин рассчитывал установить контроль над всем регионом к концу 2026 года.

Однако реальные темпы продвижения российской армии, по оценке Наки, не соответствуют таким планам. Украинские контратаки на отдельных участках фронта вынуждают Россию перебрасывать резервы и тратить значительные ресурсы на повторные штурмы.

Пока он не поймет, что каждый день без прекращения огня отнимает у него то, что в его глазах делает его большим, никакой мотивации останавливаться не будет– пояснил журналист.

Наки привел оценки, согласно которым с 1 сентября по 16 октября российская армия на всей линии фронта в сумме потеряла примерно 122 квадратных километра территории. За этот период украинские контратаки, по его данным, вернули больше территорий, чем россиянам удалось захватить.

Отдельно он упомянул украинскую операцию "Вивальди" вблизи Лимана. Согласно приведенным журналистом сообщениям, она сорвала попытки российских войск обойти укрепленные районы Донецкой области с севера.

В частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщал о значительных потерях российской 144-й мотострелковой дивизии. Наки подчеркнул, что эти события осложнили планы российского командования по наступлению на Славянск и Краматорск.

В то же время Генеральный штаб России продолжает сообщать о захвате десятков населенных пунктов, в частности делает заявления, которые не находят независимого подтверждения. Журналист предположил, что преувеличенные доклады военного руководства могут создавать у Путина ложное представление о реальной ситуации.

Именно поэтому, по его мнению, реальные потери территорий и отсутствие стратегических прорывов могут иметь для Кремля большее значение, чем общие сообщения о погибших военных.

Экономика и страх мобилизации сдерживают Путина

Второе условие завершения войны напрямую связано с ресурсами России. Даже если Путин не захочет отказываться от своих целей, финансовые трудности, потери военных и нехватка желающих идти на фронт могут ограничить его способность продолжать боевые действия.

По данным Наки, российское правительство уже увеличила прогноз дефицита федерального бюджета на 2026 год до 7,3 триллиона рублей вместо ранее запланированных 3,8 триллиона. В последующие годы Москва также ожидает значительных бюджетных разрывов, в то время как военные расходы продолжают расти.

Отдельным фактором стали украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре. Повреждение предприятий, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой нефти, затрудняет финансирование военных нужд и создает дополнительное давление на экономику.

Наки также привел оценки, согласно которым российская армия в последние месяцы теряет более 40 тысяч убитых и раненых ежемесячно. В то же время стоимость контрактов с военнослужащими значительно выросла по сравнению с 2022 годом.

Когда у тебя нет денег на войну и нет людей, готовых идти за тебя умирать, остановиться придется даже против собственной воли– отметил Наки.

Однако у Кремля есть и другой способ пополнять армию – новая масштабная мобилизация. Именно здесь, по оценке журналиста, возникает третье условие, сдерживающее российского диктатора: угроза потерять власть.

После мобилизации осенью 2022 года сотни тысяч россиян покинули страну, а недовольство войной стало более заметным. Наки считает, что Путин помнит эти последствия и опасается повторять решения, способные вызвать масштабную внутреннюю напряженность.

В то же время без дополнительных людей и финансирования российское командование не сможет бесконечно поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий.

Варианты, которые могли бы это исправить, заблокированы именно опасениями потерять власть. В этом и заключается путь. Единственный путь к завершению войны. Другого не существует– подчеркнул журналист.

По мнению Наки, эти три фактора взаимосвязаны. Истощение ресурсов затрудняет российское наступление, отсутствие успехов подрывает политические планы Путина, а попытки компенсировать потери принудительными мерами могут создать угрозу стабильности его режима.

Уступки России могут привести к новой войне

Отдельно Наки рассмотрел сценарий, при котором западные государства попытаются добиться прекращения войны ценой односторонних уступок со стороны Украины. По его мнению, даже гипотетическая капитуляция Киева не будет означать, что Путин откажется от дальнейшей экспансии.

В таком случае российская армия сохранит значительное количество военных с боевым опытом, а Кремль получит подтверждение собственного убеждения, что военная агрессия способна приносить политические и территориальные выгоды.

Следующими объектами давления, по предположению журналиста, могут стать Молдова, Грузия, страны Балтии и другие государства Центральной Европы.

Определенные признаки проверки готовности НАТО реагировать на российские действия Наки видит уже сейчас. В частности, он напомнил о проникновении российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября 2025 года и последующих консультациях союзников в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

Журналист также обратил внимание на диверсии и другие провокации в европейских странах. По его мнению, Москва стремится выяснить, как далеко она может зайти, не получив жесткого коллективного ответа.

Есть те, кто думает, что когда-нибудь чудовище насытится, если скормить ему всех остальных, кроме себя. В истории это никогда так не работало– подчеркнул Наки.

Он провел параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Великобритания и Франция согласились передать Судетскую область нацистской Германии, надеясь избежать большой войны.

Однако уже через несколько месяцев Германия оккупировала остальные чешские земли, а в сентябре 1939 года нападением на Польшу начала Вторую мировую войну.

Наки считает, что Путин может воспринять возможные территориальные уступки Украины как доказательство эффективности своей стратегии. Особенно опасным он называет сценарий, при котором агрессор получает время для восстановления военного потенциала, а западные государства вновь откладывают решение об усилении обороны.

При этом Россия уже понесла огромные человеческие потери. Журналист привел данные совместного подсчета "Медиазоны" и российской службы BBC, которые установили имена почти 283 тысяч погибших российских военнослужащих, отметив, что реальное число жертв может быть значительно больше.

Украинские гражданские лица и военные, погибшие в результате российской агрессии, в эти подсчеты не входят. Наки подчеркнул, что дальнейшая продолжительность войны будет зависеть также от того, насколько быстро международные партнеры Украины будут готовы усиливать давление на Кремль, вместо того чтобы рассчитывать на новые договоренности без изменения российской позиции.

Майкл Наки: смотрите видео