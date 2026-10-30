Путіну можуть брехати: що приховують російські генерали

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі в ефірі 24 Каналу звернув увагу на суперечності у звітах військового керівництва Росії. Він також припустив, що Володимир Путін може не розуміти реального становища своєї армії, оскільки отримує надто оптимістичні доповіді від генералів.

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Російський Генштаб оголошує про неіснуючі перемоги

Володимир Путін розраховував установити контроль над усією Донецькою областю до кінця 2026 року. Однак російські війська не змогли реалізувати план обходу головних українських оборонних рубежів із півночі, а їхні спроби просунутися до ключових міст Донбасу супроводжуються значними втратами.

Попри проблеми на полі бою, військове керівництво Росії продовжує повідомляти про масштабні територіальні здобутки. Накі звернув увагу на конкретні населені пункти, контроль над якими росіяни вже приписують собі, хоча відповідні заяви не отримали підтвердження.

Генштаб Росії тим часом рапортує про 92 населені пункти, захоплені від початку вересня, і про взяття Костянтинівки, якого ніхто не підтверджує. Про захоплення Добропілля, Святогірська та інші безглузді казки– розповів Накі.

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Реальна картина просування російської армії значно скромніша. За наведеними журналістом оцінками, від початку 2026 року до середини жовтня загальний територіальний приріст Росії становив приблизно 100 квадратних кілометрів. Причому йдеться про всю лінію фронту, а не лише про Донеччину, на якій зосереджені головні територіальні вимоги Кремля.

Серйозні проблеми для російського командування виникли поблизу Лимана. Українська операція "Вівальді" зірвала спробу охопити оборонні позиції Донбасу з півночі, а підрозділи противника зазнали втрат, які вплинули на їхню здатність продовжувати наступ.

Накі послався на оцінку командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, яку наводив Інститут вивчення війни. Згідно з нею, російська 144-та мотострілецька дивізія фактично перестала існувати як організована бойова сила.

Після невдачі цього маневру росіянам довелося змінити спосіб ведення бойових дій на підступах до Слов'янська й Краматорська. Замість обходу українських укріплень вони змушені проводити фронтальні штурми, які, за оцінкою журналіста, можуть обернутися особливо великими втратами взимку.

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Путін може не знати правди про фронт

Одна з причин розриву між заявами Кремля та перебігом бойових дій може полягати в інформації, яку отримує російський диктатор. Військове командування регулярно звітує йому про результати наступальних операцій, але наскільки ці повідомлення відповідають реальності, залишається відкритим питанням.

Джерело в українській розвідці ще навесні говорило The Guardian, що генерали несуть нагору надто райдужні доповіді Путіну. І незрозуміло, наскільки Путін взагалі розуміє картину того, що відбувається– зазначив журналіст.

Накі також згадав про нещодавній візит керівника ЦРУ, який пов'язав зі спробою донести до російського диктатора інформацію про справжнє становище на фронті. Проте журналіст сумнівається, що Путін дослухався до цих сигналів.

Російський керівник продовжує приділяти багато часу власним історичним концепціям, зокрема твердженням про нібито єдність українців і росіян. Нещодавно він присвятив подібним міркуванням значну частину телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії, хоча ті прагнули обговорити припинення бойових дій.

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Судячи з усього, Путін це проігнорував. Частково тому він читає лекції про середньовічних слов'ян, а про Лиман мовчить. На п'ятий рік війни армія, яка поклала на цьому фронті сотні тисяч людей, тупцює на місці й відступає– наголосив Накі.

Для Кремля військові невдачі на Донеччині мають особливе значення, оскільки Путін продовжує вимагати передачі йому всього Донбасу. Водночас завищені доповіді генералів можуть створювати враження, що російська армія наближається до поставленої мети значно швидше, ніж це відбувається насправді.

Накі вважає, що змусити російського диктатора переглянути плани можуть насамперед втрати територій, які він уже вважає своїми здобутками. Тому результати українських контратак та нездатність росіян досягти стратегічних проривів мають для подальших рішень Кремля більше значення, ніж переможні повідомлення Генштабу.

Накі про невдачі Росії на Донбасі: дивіться відео