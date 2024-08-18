Такое мнение в эфире 24 Канала высказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что вероятная передача белорусского вооружения для России – попытка Лукашенко показать свою лояльность Путину.

Смотрите также О "гадких поляках", ядерные провокации и отсутствие "нациков": Лукашенко выдал ряд заявлений

Военная доктрина между Россией и Беларусью

Латушко напомнил, что в 2021 году Лукашенко подписал военную доктрину с Путиным. Этим документом предусматривается направление вооруженных сил одной из сторон (Беларуси или России) в случае, если на ее территорию осуществляется нападение.

Формально это произошло, ВСУ героически зашли в Россию, это верное решение учитывая стратегию военных действий – перенести войну на территорию врага. Но это та ситуация, на основе которой в рамках доктрины Путин обратился к Лукашенко, я предполагаю, что это произошло,

– озвучил Латушко.

Эксперт отметил, что тогда в 2021 году белорусский диктатор даже в страшном сне не мог подумать, что ему придется принимать решение относительно Вооруженных сил Беларуси, отправлять их или нет на территорию России, чтобы защищать Россию.

"Он всегда думал наоборот, что это станет гарантией для него, что он, узурпировав власть, будет твердо сидеть и никто не будет посягать на территорию Беларуси, хотя никто и не собирается. Но ведь ему надо продавать этот тезис. И ядерное оружие ему нужно было только для гарантии его власти. А все повернулось наоборот", – отметил Латушко.

Отправка военных зависит от решения ВНС

Эксперт напомнил, что Лукашенко подписал в 2022 году закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС) и теперь отправка Вооруженных сил Беларуси на территорию иностранного государства должна пройти через соответствующую процедуру ВНС.

"Вероятнее, что Путину он сказал, что ему теперь придется собрать 1200 человек, а 85% общества против участия Вооруженных сил Беларуси в войне в Украине. Думаю, что он этим ВНС прикрылся. Но чтобы попытаться помочь Путину, есть информация, что 12 числа он направил войска ПВО, 13 числа ракетно-артиллерийские подразделения Беларуси, опять же на учения на один из российских полигонов", – рассказал Латушко.

По словам эксперта, не исключено, что Лукашенко мог доставить часть вооружения в интересах России, но своих военных убрать. Потому что для проведения военных учений ему не нужно согласие ВНС.

Белорусские срочники не хотят умирать за интересы Путина

Латушко заметил, что Лукашенко смог идеологически "обработать" часть Вооруженных сил Беларуси, в частности Силы специальных операций (ССО). По его словам, самостоятельно эти батальоны белорусский диктатор никуда не направит, потому что их попытка зайти на территорию Украины будет иметь сопротивление, а в Беларусь начнут поступать гробы. Это, на взгляд Латушко, всколыхнет общественное мнение белорусов, поэтому Лукашенко этого не хочет.

Здесь нет его заслуги, просто общество этого не хочет, а для него самое главное – сохранить свою власть. Отправка Вооруженных сил Беларуси будет означать потерю этой власти или увеличение риска, что это может произойти из-за внутренних процессов. Белорусские срочники вряд ли хотят воевать и гибнуть за интересы Путина по приказу Лукашенко,

– подытожил Латушко.