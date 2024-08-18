Таку думку в етері 24 Каналу висловив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, наголосивши, що ймовірна передача білоруського озброєння для Росії – спроба Лукашенка показати свою лояльність Путіну.

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Військова доктрина між Росією та Білоруссю

Латушко нагадав, що у 2021 році Лукашенко підписав військову доктрину з Путіним. Цим документом передбачається направлення збройних сил однієї зі сторін (Білорусі чи Росії) у випадку, якщо на її територію здійснюється напад.

Формально це сталося, ЗСУ героїчно зайшли в Росію, це вірне рішення з огляду на стратегію військових дій – перенести війну на територію ворога. Але це та ситуація, на основі якої в межах доктрини Путін звернувся до Лукашенка, я припускаю, що це відбулось,

– озвучив Латушко.

Експерт наголосив, що тоді у 2021 році білоруський диктатор навіть в страшному сні не міг подумати, що йому доведеться ухвалювати рішення стосовно Збройних сил Білорусі, відправляти їх чи ні на територію Росії, аби захищати Росію.

"Він завжди думав навпаки, що це стане гарантією для нього, що він, узурпувавши владу, буде твердо сидіти й ніхто не буде посягати на територію Білорусі, хоча ніхто й не збирається. Але ж йому треба продавати цей тезис. І ядерна зброя йому потрібна була тільки для гарантії його влади. А все повернулося навпаки", – зазначив Латушко.

Відправлення військових залежить від рішення ВНЗ

Експерт нагадав, що Лукашенко підписав у 2022 році закон про Всебілоруське народне зібрання (ВНЗ) і тепер відправлення Збройних сил Білорусі на територію іноземної держави має пройти через відповідну процедуру ВНЗ.

"Ймовірніше, що Путіну він сказав, що йому тепер доведеться зібрати 1200 людей, а 85% суспільства проти участі Збройних сил Білорусі у війні в Україні. Думаю, що він цим ВНЗ прикрився. Але щоб спробувати допомогти Путіну, є інформація, що 12 числа він направив війська ППО, 13 числа ракетно-артилерійські підрозділи Білорусі, знову ж таки на навчання на один з російських полігонів", – розповів Латушко.

Зі слів експерта, не виключено, що Лукашенко міг доставити частину озброєння в інтересах Росії, але своїх військових прибрати. Бо для проведення військових навчань йому не потрібна згода ВНЗ.

Білоруські строковики не хочуть вмирати за інтереси Путіна

Латушко зауважив, що Лукашенко зміг ідеологічно "опрацювати" частину Збройних сил Білорусі, зокрема Сили спеціальних операцій (ССО). З його слів, самостійно ці батальйони білоруський диктатор нікуди не направить, бо їх спроба зайти на територію України матиме спротив, а в Білорусь почнуть надходити домовини. Це, на погляд Латушка, сколихне громадську думку білорусів, тому Лукашенко цього не хоче.

Тут немає його заслуги, просто суспільство цього не хоче, а для нього найголовніше – зберегти свою владу. Відправлення Збройних сил Білорусі означатиме втрату цієї влади або зростання ризику, що це може статися через внутрішні процеси. Білоруські строковики навряд чи хочуть воювати й гинути за інтереси Путіна за наказом Лукашенка,

– підсумував Латушко.