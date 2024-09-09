Какие документы не нужно показывать на блокпостах: объяснение юристов

В Украине контрольно-пропускные пункты стали привычным явлением. Их используют для проверки водителей, пассажиров и транспортных средств.

Впрочем, полномочия правоохранительных органов на контрольно-пропускных пунктах не являются безграничными. Об этом пишет "Хвиля".

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Какие документы не обязательно показывать на блокпостах

Отмечается, что участились случаи, когда полицейские во время работы на блокпостах все чаще стали предъявлять претензии водителям за нарушение правил дорожного движения, обнаруженные уже после остановки транспортного средства.

Или же они могут потребовать предъявить водительское удостоверение и страховой полис, отсутствие которых может повлечь штраф. Однако такие действия, по словам юристов, являются неправомерными.

Так, постановление Кабмина №1455 от 29 декабря 2021 года, которое регулирует деятельность блокпостов, четко устанавливает, что они сводятся для проверки личности граждан, транспортных средств и их грузов.

В то же время водительское удостоверение или полисы страхования не находятся в перечне документов, которые подлежат проверке, а также соблюдения ПДД. Поэтому, юристы рекомендуют напоминать правоохранителям об этом нормативно-правовой акт в случае возникновения подобных претензий.

Если полицейские все же выписывают штраф, водителям рекомендуют не колебаться и обжаловать его через суд. Поскольку такие действия представителей правоохранительных органов выходят за рамки закона, любое наложенное ими взыскание подлежит отмене.