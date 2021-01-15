В Соединенных Штатах рассекретят сотни документов, связанных с расследованием связей штаба Дональда Трампа и России. В частности, обнародуют показания, расшифровку стенограмм и интервью.

Документы, связанные с вероятным сговором между членами администрации Трампа и Россией, обнародуют 15 января. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате.

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Среди рассекреченных документов будут

свидетельство;

расшифровка стенограмм и интервью.

В целом планируют обнародовать сотни документов.

Что этому предшествовало