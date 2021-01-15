Документы о расследовании связей штаба Трампа и России рассекретят, – СМИ
В Соединенных Штатах рассекретят сотни документов, связанных с расследованием связей штаба Дональда Трампа и России. В частности, обнародуют показания, расшифровку стенограмм и интервью.
Документы, связанные с вероятным сговором между членами администрации Трампа и Россией, обнародуют 15 января. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате.
Читайте также Ад выборов США: что ФБР рассказало о дерзком вмешательстве РФ и Ирана
Среди рассекреченных документов будут
- свидетельство;
- расшифровка стенограмм и интервью.
В целом планируют обнародовать сотни документов.
Что этому предшествовало
- В октябре 2020 года тогда еще генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником. Тот должен был продолжить расследовать происхождение расследования в отношении России.
- Дарем приступил к работе после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое расследование того, вступал ли штаб Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.
- Трамп и его сторонники называют расследование в отношении России "мистификацией", основной задачей которой было подорвать президентство Трампа.
- В 2020 году комитет Сената по разведке опубликовал отчет из 5 частей, в котором подробно описано вмешательство России в президентские выборы 2016 года.
- В последнем томе речь шла о контактах штаба Трампа с российскими агентами перед выборами, которые были "серьезной угрозой контрразведке". Однако тогда "не нашли доказательств" того, что Трамп или участники его кампании вступили в сговор с Россией.
- Комитет также выяснил, что ФБР "неоправданно поверило" обвинениям из непроверенного отчета, составленного бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом.
Поделиться новостью