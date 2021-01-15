У Сполучених Штатах розсекретять сотні документів, пов'язаних із розслідуванням зв'язків штабу Дональда Трампа та Росії. Зокрема, оприлюднять свідчення, розшифрування стенограм та інтерв'ю.

Документи, пов'язані з ймовірною змовою між членами адміністрації Трампа і Росією, оприлюднять 15 січня. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерело в Сенаті.

Читайте також Пекло виборів США: що ФБР розказали про зухвале втручання РФ та Ірану

Серед розсекречених документів будуть

свідчення;

розшифрування стенограм і інтерв'ю.

Загалом планують оприлюднити сотні документів.

Що цьому передувало