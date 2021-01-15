Документи про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії розсекретять, – ЗМІ
У Сполучених Штатах розсекретять сотні документів, пов'язаних із розслідуванням зв'язків штабу Дональда Трампа та Росії. Зокрема, оприлюднять свідчення, розшифрування стенограм та інтерв'ю.
Документи, пов'язані з ймовірною змовою між членами адміністрації Трампа і Росією, оприлюднять 15 січня. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерело в Сенаті.
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Серед розсекречених документів будуть
- свідчення;
- розшифрування стенограм і інтерв'ю.
Загалом планують оприлюднити сотні документів.
Що цьому передувало
- У жовтні 2020 року тоді ще генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником. Той мав продовжити розслідувати походження розслідування щодо Росії.
- Дарем приступив до роботи після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє розслідування того, чи вступав штаб Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.
- Трамп та його прибічники називають розслідування щодо Росії "містифікацією", основним завданням якої було підірвати президентство Трампа.
- У 2020 році комітет Сенату з розвідки опублікував звіт з 5 частин, в якому детально описане втручання Росії в президентські вибори 2016 року.
- В останньому томі йшлося про контакти штабу Трампа з російськими агентами перед виборами, які були "серйозною загрозою контррозвідці". Однак тоді "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.
- Комітет також з'ясував, що ФБР "невиправдано повірило" звинуваченням з неперевіреного звіту, складеного колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом.
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