Долетался: тероборона в Мощуне уничтожила вражеский беспилотник

Военные из теробороны села Мощун Киевской области в очередной раз нанесли урон оккупантам. Они подбили вражеский беспилотник.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале "Днепр-оперативный".

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Подбивать вражеские беспилотники очень важно. Именно благодаря таким устройствам оккупанты могут корректировать артиллерийский огонь. Но этот "дрон" уже не навредит украинским защитникам.

Снайперская работа,

– прокомментировал представитель теробороны Мощуна.

Как выглядит подбитый беспилотник оккупантов: смотрите видео

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