Долетался: тероборона в Мощуне уничтожила вражеский беспилотник
19 марта 2022 , 23:01Читати новину українською
Военные из теробороны села Мощун Киевской области в очередной раз нанесли урон оккупантам. Они подбили вражеский беспилотник.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале "Днепр-оперативный".
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Подбивать вражеские беспилотники очень важно. Именно благодаря таким устройствам оккупанты могут корректировать артиллерийский огонь. Но этот "дрон" уже не навредит украинским защитникам.
Снайперская работа,
– прокомментировал представитель теробороны Мощуна.
Как выглядит подбитый беспилотник оккупантов: смотрите видео
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