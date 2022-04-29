Соответствующее сообщение госпожа посол Великобритании опубликовала в своем твиттере.

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"Поездка была долгой, но она того стоит. Как хорошо снова быть в Киеве", — отметила Симмонс.

Госпожа посол также опубликовала фото британского флага, который уже развевается в Киеве.

Флаг Великобритании развевается в столице Украины / Фото из твиттера Мелинды Симмонс

Ранее Борис Джонсон заявлял, что возможность для Великобритании снова открыть посольство в Киеве свидетельствует о большом мужестве украинцев, которые противостоят российской агрессии.

Что известно о возвращении дипломатов

Еще перед началом войны страны начали высылать своих дипломатов из Киева. Некоторые ведомства переехали во Львов. Однако сейчас страны начали возвращать свои посольства в столицу, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну России против Украины.

После того как Вооруженные Силы Украины прогнали российских оккупантов из украинской столицы, дипломатов вернули на работу.

В частности, так поступила Австрия. Решение одобрили, чтобы выразить поддержку Украине.

Заявили о готовности вернуться в Киев и дипломаты США. В настоящее время идет подготовка к скорейшему возобновлению работы в столице.

Также в Киеве уже заработали посольства: Нидерландов, Франции, Италии, Турции, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

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