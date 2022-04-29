Відповідний допис пані посол Великої Британії опублікувала у своєму твітері.
До теми Посольство США готується до повернення до Києва
"Поїздка була довгою, але воно того варте. Як добре знову бути в Києві", – зазначила Сіммонс.
Пані посол також опублікувала фото британського прапора, який вже майорить у Києві.
Прапор Великої Британії майорить у столиці України / Фото з твітеру Мелінди Сіммонс
Раніше Борис Джонсон заявляв, що можливість для Великої Британії знову відкрити посольство у Києві свідчить про велику мужність українців, які протистоять російській агресії.
Що відомо про повернення дипломатів
- Ще перед початком війни країни почали висилати своїх дипломатів з Києва. Деякі відомства переїхали до Львова. Однак зараз країни почали повертати свої посольства у столицю, попри продовження повномасштабної війни Росії проти України.
- Після того, як Збройні Сили України прогнали російських окупантів з української столиці, дипломатів повернули на роботу.
- Зокрема, так зробила Австрія. Рішення схвалили, щоб висловити підтримку Україні.
- Заявили про готовність повернутися до Києва й дипломати США. Наразі триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у столиці.
- Також у Києві вже запрацювали посольства: Нідерландів, Франції, Італії, Туреччини, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану й Туркменістану.
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