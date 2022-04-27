Дипломати анонсували "якнайшвидше відновлення роботи у столиці", однак точної дати повернення ще немає.
Важливо Блінкен і Остін запевнили Зеленського, що посольство США скоро повернеться до Києва, – Reuters
Візит став першим кроком попереду більш регулярних подорожей у найближчому майбутньому.
Чудово повернутися! Сьогодні члени команди посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, зокрема з главою МЗС України,
– зазначили у посольстві.
Наразі триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві.
Американські дипломати у Львові / Фото з твітеру посольства США в Україні
Що відомо про повернення американських дипломатів
- 26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії. За інформацією ЗМІ, дипломати прибули в Україну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної подорожі.
- Зазначається, що американські дипломати здійснюють одноденні поїздки до Львова, уникаючи залізничного транспорту.
- Донедавна повернення посольства США у Київ вважалося дуже віддаленою перспективою.
США поверне своє посольство в Україну: дивіться відео