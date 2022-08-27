Прежде всего, следует понимать, что во время военного положения в Украине запрещено взимать штрафы, а также пени за неуплату коммуналки. Но это не значит, что вообще можно ничего не оплачивать.

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Следует помнить, что ваши долги, если таковые будут, никуда не денутся. А значит, как только военное положение закончится, вам необходимо будет как можно скорее с ними рассчитаться.

Что будет, если не платить за коммуналку

Если вы решили не оплачивать счета за пользование коммунальными услугами, то вас могут ожидать неприятности. После завершения военного положения, если у вас накопились долги, вы можете столкнуться с:

арестом карточных счетов из-за долгов;

взысканием имущества через суд и исполнительную службу по инициативе коммунальных предприятий;

попаданием в реестр должников.

Но есть один аспект. Он касается тех, кто действительно из-за финансовых трудностей не имеет возможности оплачивать коммуналку. В таком случае необходимо не откладывать, а обратиться к коммунальному предприятию, которое предоставляет вам услуги. Самый простой и эффективный метод – реструктуризация долга. Кроме того, вы можете попытаться оформить субсидию.

Украинцев просят оплачивать счета

По всей территории нашего государства в добровольном порядке напоминают о важности оплаты коммуналки. В то же время эксперт Олег Попенко убежден, что в пеню и другие взыскания нужно будет возвращаться. В частности, в тех регионах, которые не пострадали от оккупации.

Сейчас нельзя сравнивать потребителя в Николаеве или Харькове и, например, в Черновцах. Это разные ситуации,

– подчеркнул он.

Цены на продукты увеличатся

Эксперты убеждены, что цены на продукты до конца года возрастут на треть. Так, по прогнозу Нацбанка, инфляция потребительских цен будет достигать 30%. Это произойдет в результате полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины. Заметим, что инфляция уже пересекла отметку в 20%.

В настоящее время цены на продукты выросли на 30%. Но осенью ценники на полках магазинов будут еще менее привлекательны для украинцев. И к этому нужно быть готовым. К слову, больше всего вырастет стоимость импортных товаров.

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