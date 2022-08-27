Передовсім слід розуміти, що під час воєнного стану в Україні заборонено стягувати штрафи, а також пені за несплату комуналки. Але це не означає, що можна взагалі нічого не оплачувати.

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Слід пам'ятати, що ваші борги, якщо такі будуть, нікуди не дінуться. А отже, щойно воєнний стан закінчиться, вам необхідно буде якомога швидше з ними розрахуватися.

Що буде, якщо не платити за комуналку

Якщо ви вирішили не оплачувати рахунки за користування комунальними послугами, то на вас можуть очікувати неприємності. Опісля завершення воєнного стану, якщо у вас накопичилися борги, ви можете зіткнутися з:

арештом карткових рахунків через борги;

стягненням майна через суд і виконавчу службу з ініціативи комунальних підприємств;

потраплянням до реєстру боржників.

Але є один нюанс. Він стосується тих, хто дійсно через фінансові труднощі не має можливості оплачувати комуналку. В такому разі необхідно не зволікати, а звернутися до комунального підприємства, яке надає вам послуги. Найпростіший і найефективніший метод – реструктуризація боргу. Крім того, ви можете спробувати оформити субсидію.

Українців просять оплачувати рахунки

По всій території нашої держави наразі у добровільному порядку нагадують про важливість оплати комуналки. Водночас експерт Олег Попенко переконаний, що до пені та інших стягнень потрібно буде повертатися. Зокрема у тих регіонах, які не постраждали від окупації.

Не можна зараз зрівнювати споживача у Миколаєві чи Харкові та, наприклад, у Чернівцях. Це різні ситуації,

– наголосив він.

Ціни на продукти зростуть

Експерти переконані, що ціни на продукти до кінця року зростуть на третину. Так, за прогнозом Нацбанку інфляція споживчих цін сягатиме 30%. Це станеться внаслідок повномасштабної війни, яку розв'язала росія проти України. Зауважимо, що інфляція вже перетнула позначку 20%.

Зараз ціни на продукти зросли на 30%. Але восени цінники на полицях магазинів будуть ще менш привабливими для українців. І до цього потрібно бути готовими. До слова, найбільше зросте вартість імпортних товарів.

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