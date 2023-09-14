Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что всем понятно – никаких компромиссов не будет. Ранее Президент Украины назвал 2 главные вещи, которые может принести контрнаступление ВСУ.

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Компромиссов с Россией не будет

Подоляк отметил, что когда Зеленский говорит о том, что мы морально готовы к длительной войне, он говорит о том, что мы осознаем, что это за война и как она должна закончиться. То есть, он четко фиксирует, что не будет никаких компромиссов, не будет никакого 2014 года, потому что это означает смерть Украины, как страны, как государства.

Не проигрыш России, не ее паническое бегство с территории Украины будут означать, что Россия в таком виде останется, и она нам с вами никогда не простит, что она была унижена и она трехдневную войну ведет уже 19 месяцев и будет вести пока не проиграет,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что Президент Украины ясно говорит о том, что мы сознательные цены, которую мы вынуждены будем заплатить, если Украина эту войну не выиграет. Поэтому мы нравственно готовы к длительной войне.

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Война может быть не слишком продолжительной

По словам советника главы Офиса Президента Украины, война может быть не слишком долгой. Однако это зависит от других факторов:

Поддержка партнеров.

Своевременное снабжение оружия.

Эффективные операции, ведущие ВСУ.

"Они действительно ведут эффективные операции, кто бы что ни говорил. Вгрызаются в первые, а кое-где уже и во вторые эшелоны обороны и т.д. Здесь все понятно", - подчеркнул Подоляк.

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